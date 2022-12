Kris Vanhoutte is nieuwe deken Sint-Elooisgilde

De Sint-Elooisgilde van Koolskamp heeft een nieuwe deken. Uittredend deken Bart Ollivier werd in 2019 aangesteld voor een jaar. Dat werd verlengd omwille van corona. Nu kon hij in zijn woning aan de Lichterveldsestraat eindelijk de scepter doorgeven. Kris Vanhoutte werd tijdens het aansluitend Sint-Elooisfeest aangesteld als 119de deken van de Gilde die de traditie in ere weet te houden. Hij is de kleinzoon van Hector Vanhoutte en de zoon van Wilfried Vanhoutte. Beiden waren in het verleden eveneens deken van de Sint Elooisgilde. Kris is de derde telg in de familie die de hoeve in de Spinnepijpstraat uitbaat. (foto JM)