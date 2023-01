Krijgt Menen een keizer of een prins carnaval in 2023? “Dit is een wereld waar ik mijn hart aan heb verloren”

Wordt het Prins Jeannick 1, Prins Kurt 1 of krijgen we meteen Keizer Sunny 1? Wat de uitslag van de verkiezing van prins carnaval op 4 februari ook zal zijn, het belooft alvast een spannende verkiezing te worden. Het is immers al van 2008 geleden dat er zich in Menen nog 3 kandidaten hebben aangemeld voor de verkiezing.

Met 3 kandidaten die dit jaar zullen strijden voor de titel van Prins Carnaval, wordt het meteen duidelijk dat carnaval in Menen opnieuw in de lift zit. Ooit was de grensstad een referentie in de carnavaleske wereld, met een stoet die zelfs over de landsgrenzen heen trok. Toch raakte het gebeuren even in het slop en leek de feestvlam te gaan doven.

Mijn deelname aan deze verkiezingen zal mijn laatste worden al wordt het meteen ook de belangrijkste – Sunny Kamar (33), tweevoudig Prins Carnaval

In 2023 lijkt het vuur weer aan de lont gestoken want 3 iconische figuren uit de Menense feestwereld stelden zich kandidaat en doen een worp naar de felbegeerde titel. “Ik ben erg actief in het carnavalsgebeuren, een wereld waar ik mijn hart aan heb verloren”, stelt Kurt Verheecke (41). Als lid van de Vrije Carnavalisten Menen leek een deelname aan de verkiezing de evidentie zelve. “Al was het eigenlijk mijn dochter die zich kandidaat wilde stellen. Uiteindelijk bleek ze toch even net teveel met haar danslessen bezig te zijn om zich volop te kunnen focussen op de verkiezing, waarop ik besloot het zelf te gaan doen. Ik wil met mijn deelname vooral aantonen dat we in Menen nog steeds weten wat kameraadschap betekent, zonder dat we met vijandigheid op het podium moeten verschijnen.”

Heilig man

Kurt krijgt er alvast 2 geduchte tegenstanders bij. Met zijn onmiskenbare witte baard is Jeannick Clauw dan weer een gekend figuur in het Menense straatbeeld. “Het zal niemand verbazen dat ik met mijn baard een graag geziene gast ben op Sinterklaas- of Kerstfeestjes waar ik steevast de rol van heilig man krijg toebedeeld”, lacht hij. “Mijn roots liggen in Ieper, maar ik woon al 25 jaar in Menen. Ik stelde me eerst kandidaat voor de prinsentitel in Torhout, als eerbetoon aan mijn vader. Helaas kon dat niet omdat ik er niet woon, maar in mijn thuisstad kon het dan weer wel. De act waarmee ik tijdens de verkiezing de jury zal proberen in te palmen, zal er eentje zijn waar ik Vader Abraham centraal zal stellen. Ik ben ervan overtuigd dat ik punten zal scoren!”

Eigenlijk wilde ik me in Torhout kandidaat stellen, ter ere van mijn vader. Maar dat kon niet, omdat ik er niet woonde – Jeannick Clauw

De derde kandidaat is niet alleen een graag gezien figuur binnen de Meense carnavalsverenigingen. Ook in de rest van de provincie zien ze Sunny Kumar (33) graag verschijnen. “Ik ben stadsprins geweest in 2011 en 2012 en schopte het in 2018 zelfs tot West-Vlaamse prins”, klinkt het. “Mijn deelname aan deze verkiezingen zal mijn laatste worden al wordt het meteen ook de belangrijkste. Bij winst zal het mijn derde titel zijn, en de vorige keizer heeft besloten dit jaar af te treden. Dat wil dus zeggen dat ik Keizer Carnaval Menen kan worden, meteen de jongste keizer van het land.”

Het is van 2008 geleden dat er zich in Menen nog 3 kandidaten hebben aangemeld voor de verkiezing. De slotshow gaat door op 4 februari waarna de overwinnaar op 4 maart door het stadsbestuur zal worden beëdigd.