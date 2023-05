Krekeltornooi van schaakclub Pionniers ziet recordopkomst

Schaakclub Pionniers organiseerde vorige vrijdag voor de 20ste keer het Krekeltornooi, een tornooi met een uniek bedenktijdsysteem. Met maar liefst 130 deelnemers was Club 77 in Schuiferskapelle dan ook maar net groot genoeg om alle deelnemers een plaats te bieden.

“Normaal zakken er elk jaar ongeveer een 100-tal schakers naar Tielt af, met deze jubileumeditie klokken we af op een recordopkomst”, aldus Ignace Krekels, hoofdsponsor en bedenker van het Krekel-systeem. “Het unieke aan het event is dat zowel Belgische toppers als hobbyschakers tegen elkaar kunnen uit komen. Minder goede schakers hebben tot vijf keer meer bedenktijd dan ervaren clubspelers.” Dat het tornooi een gevestigde waarde is, valt af te lezen uit de herkomst van de spelers. De meesten komen uit alle hoeken van West-Vlaanderen, maar ook spelers uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en zelfs Luik maakten de verplaatsing. Steven Keirse uit Roeselare werd derde na Andreas Roeland uit Aalst en winnaar Adrian Roost uit Zottegem. (WME/foto WME)