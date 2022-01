Krak van Lichtervelde: “We creëerden een plek waar je jezelf kan zijn”

Het voorbije jaar werd De Keizer veel meer dan een uit de hand gelopen hobby voor Stephanie Caset. In enkele maanden toverde ze met haar team de oudste dorpscinema van België om tot een warm cultuurhuis. “Ik wou het hart terugbrengen in De Keizer. Hier bestaat de mogelijkheid om te vallen en weer op te staan.”

“Dit is enorm leuk nieuws, het geeft ongelooflijk veel voldoening”, reageert de enthousiaste creatieveling verrast. “Deze appreciatie ontroert mij. Het geldt als een bevestiging van hetgeen we het voorbije jaar hebben gerealiseerd in de Keizer. Deze titel is een erkenning voor het harde werk van al onze medewerkers. Zij zijn de motor van het cultuurhuis en die gedeelde motivatie werkt enorm stimulerend. Als vrijwilligers blijven we gas geven om dit historische gebouw te laten herleven.”

Sinds begin oktober 2021 spelen er opnieuw films in de oudste dorpsbioscoop van ons land. Daarnaast vinden er ook optredens en andere activiteiten plaats in de Neerstraat 11. Ondanks de bekende beperkingsmaatregelen kende het cultuurhuis een goede start. “Onze opening werd hartelijk ontvangen bij de mensen. De bezoekers waren zichtbaar tevreden en velen willen het project mee dragen. Die verbondenheid en steun geven een warm gevoel.”

2022 moet het jaar worden met minder corona en nog meer cultuur. Stephanie heeft verschillende plannen voor De Keizer, zowel op korte als op lange termijn. “Dit moet de thuisbasis worden waar we cultuur volop kunnen laten leven. Bovendien moet iedereen weten dat je ook los van de voorstellingen welkom bent om iets te komen drinken in onze Bar Agnes.”

Mensen prikkelen

Stephanie en de andere vrijwilligers willen voorts een winkeltje inrichten in het cultuurhuis. Een giftshop moet culturele producten in de kijker plaatsen. Op die manier worden lokale kunstenaars belicht, die in de winkel hun creaties kunnen aanbieden. “We hebben tijdens de eindejaarsperiode gemerkt dat onze cadeaubons goed in de smaak vielen, daardoor willen we ons aanbod verruimen.”

Ook de programmatie wordt breder in het nieuwe jaar. Bar Agnes opent voortaan op donderdagavond. Daarnaast zal er maandelijks en bij succes wekelijks een muzikale afterwork georganiseerd worden. “We willen iedere maand en op verschillende manieren de mensen prikkelen om De Keizer te bezoeken”, vertelt Stephanie. “Ze moeten opnieuw de weg vinden naar de cinema maar we hopen ook dat de bezoekers bij ons nieuwe zaken kunnen ontdekken.”

“Naast het lokale aanbod willen we grotere projecten opzetten. Het is de bedoeling om op termijn bovenlokale artiesten uit te nodigen, dat zal bijdragen tot de beleving en de kwaliteit van De Keizer. Maar zonder onze roots te verliezen, het cultuurhuis blijft een volkse ontmoetingsplaats.”

Dat blijft de missie van Stephanie; iedereen moet zich thuis voelen in De Keizer. “We willen een plek aanbieden voor mensen met creatieve ambities waar ze zichzelf kunnen zijn. Hier bestaan geen vooroordelen, iedereen is welkom en alles is mogelijk.”

(LV)

BIO Privé Stephanie Caset (29) groeide op in Lichtervelde en woont sinds vier jaar in Brugge. “Het idyllische Brugge doet me denken aan Disneyland. Datzelfde gevoel ervaar ik in Cultuurhuis De Keizer.” Loopbaan Na haar middelbare studies trok ze naar Brussel om er film te studeren. De voorbije tien jaar deed ze als regisseur veel ervaring op. Zo werkte ze mee aan een aantal producties van Studio 100. Momenteel werkt ze deeltijds als verkoper bij Motorcenter Caset om voldoende tijd te hebben voor het managen van De Keizer. Daarnaast organiseert ze met haar vereniging Podium C. activiteiten zoals musicalstages voor kinderen. Vrije tijd Op stap gaan met vrienden. “Ik vind het heel plezant om in Lichtervelde op stap te gaan”