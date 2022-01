Krak van Ieper: “Ik woon in een mooie stad en iedereen mag dat weten”

Sinds ze in 2000 het roer overnam van juffrouw Dael is Carla Vannieuwenhuyze de drijvende kracht achter de Snoezepoezen. Maar het sociaal engagement reikt verder. Ze is ook vrijwilligster in het Ieperse basket én samen met haar man gastgezin voor artiesten van De Gevleugelde Stad. Haar verkiezing tot Krak van Ieper ziet ze dan ook als een erkenning voor haar inzet om Ieper op de kaart te zetten.

Carla Vannieuwenhuyze is verrast dat ze de Krakverkiezing won, maar ze is ook heel blij. “Als je je al je hele leven engageert voor sport en cultuur is het leuk wanneer je daarvoor erkenning krijgt. Het wil zeggen dat de mensen vinden dat we het goed doen en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Want dat is het ook: we brengen mensen samen, waardoor vriendschappen ontstaan. En die zijn heel belangrijk in het leven.” 2021 had een grand cru-jaar moeten zijn voor de Snoezepoezen naar aanleiding van hun 60-jarige bestaan. “We hebben het jubileum door corona in mineur moeten vieren. Grote optredens waren niet mogelijk, en ook een reünie met alle ex-Snoezepoezen zat er niet in. Maar van uitstel komt geen afstel. Dat jubileum zullen we zeker nog op een gepaste manier vieren. Het was wel leuk dat we met de erfgoedhalte even in de kijker werden gezet. Dat was een mooie opsteker.”

10 tot 32 jaar

De Snoezepoezen zijn meer dan een gewone dansgroep. “Door het samenwerken en streven naar perfectie tijdens de optredens ontstaan er vriendschappen. Je moet weten dat het bij de actieve Snoezepoezen gaat om een samenwerking tussen meisjes van 10 tot 32 jaar. Voor de kleine gastjes is het niet evident om zich goed te voelen bij de volwassen Snoezepoezen, al lukt dat prima. De ene helpt de andere. Ze groeien in de groep tijdens de repetities. Die missen we nu wel. Op dit moment ligt alles stil. We kunnen niet repeteren, laat staan optreden. Maar de honger is groot om opnieuw samen te komen.” De Snoezepoezen zijn onlosmakelijk verbonden met kattenstad Ieper. “Door ons beste beentje voor te zetten, proberen we Ieper op de kaart te zetten. In die zin zijn we dus ook een beetje ambassadeurs van de stad. Zelf probeer ik de stad zoveel mogelijk te promoten. Of dat nu in de winkel is, met de Snoezepoezen, of met het basket… Ik vind dat ik in een mooie stad woon en iedereen mag dat weten.”

Gevleugelde Stad

Het sociaal engagement van Carla beperkt zich niet alleen tot de Snoezepoezen. “In het verleden zat ik in het bestuur van Blue Cats Ieper (op het moment dat ze met onder andere Emma Meesseman de titel behaalden, red.). Wij zijn ook gastgezin tijdens De Gevleugelde Stad. Zo kunnen we Ieper opnieuw op de kaart zetten. De eerste avond nemen we onze gasten bijvoorbeeld mee voor een ontdekkingswandeling op de vestingen, stoppen we aan de Menenpoort voor de Last Post, drinken we een lekker West-Vlaams biertje en sluiten we af met een echt Iepers frietkot. We waren ook gastgezin voor een Thais meisje dat naar België kwam via het uitwisselingsprogramma van AFS. Door corona moest ze jammer genoeg vroegtijdig vertrekken.”

“Dansen is mijn grote passie” Wat waren de hoogtepunten in de 35 jaar dat je bij de Snoezepoezen bent? “Iedere Kattenstoet is sowieso een hoogtepunt, want dat is voor eigen publiek en dat blijft heel speciaal. Ook onze aanwezigheid in Japan met het World Performance Festival en de vele buitenlandse trips die we gedaan hebben, zullen me altijd bijblijven. Het publiek verwennen en daar applaus voor krijgen, dat op zich is al een hoogtepunt. Dan weet je dat ze het optreden appreciëren.” Wat brengt 2022 voor de Snoezepoezen? “Door de pandemie is er veel onzekerheid. We hopen op een paar optredens waardoor we weer in een positieve spiraal kunnen terechtkomen. Momenteel ligt alles stil, maar we zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.” Je bent ondertussen al 22 jaar voorzitter van de Snoezepoezen. Hoe lang wil je het nog doen? “Ik heb er nog geen einddatum op geplakt. Ik heb er nog niet eens over nagedacht. Dansen is mijn passie. Zolang die passie er is en ik de gedrevenheid heb om die jonge gastjes iets bij te brengen,wil ik het blijven doen. Ik haal daar veel voldoening uit. Op dit moment zou ik het dus nog niet kunnen missen.”