Krak van Damme: “Grote eer, maar resultaat van mooi groepswerk”

Oud KSA-leider Michiel Dhont uit Moerkerke won het pleit van vier vrouwen en mag zich de nieuwe Krak van Damme noemen. Dat heeft Michiel vooral te danken aan zijn leidende rol bij de bouw van het nieuwe KSA-lokaal. “Ik apprecieer dit heel erg, maar deze realisatie is echt wel het resultaat van groepswerk.”

Natuurlijk was Michiel Dhont niet zeker dat hij aan het langste eind zou trekken in deze Krak-verkiezing, maar hij besefte wel goed dat hij verre van kansloos was. “De andere kandidaten leken me ook wel sterk en alleszins waardevol, maar met KSA Moerkerke had ik wel een grote groep achter me”, verduidelijkt Michiel. “De post op de facebookpagina van KSA Moerkerke met de vraag me te steunen, zal zeker wel impact gehad hebben.”

Michiel Dhont is een rasechte Moerkerkenaar en groeide op in de Kasteelstraat, in de dorpskern, waar zijn ouders nu nog steeds wonen. Hij heeft dus Moerkerke in zijn hart, maar omwille van professionele redenen – Michiel werkt als ingenieur bij een groot bedrijf in Brussel – verblijft hij alvast tijdens de werkweek in de hoofdstad. “Ik kom nog heel vaak in Moerkerke want mijn familie en veel van mijn vrienden wonen hier of toch in de Damse omgeving”, klinkt het. Michiel is van kindsbeen lid van KSA Moerkerke en doorliep er alle geledingen en afdelingen.

In eigen beheer

Hij stapte ook in de leiding en werd uiteindelijk ook hoofdleider. En het was vanuit die leiding dat Michiel het voortouw nam in de bouw van een gloednieuw jeugdlokaal. “De plannen om ons lokaal te vernieuwen, bestonden al een tijdje, gezien het toch al een poos niet meer in erg goede staat was. Toen er in 2017 sprake was van een renovatieproject bij de naburige bibliotheek en de gemeenschappelijke speelplaats was de tijd gekomen om op de kar te springen en het stadsbestuur aan te spreken”, legt Michiel uit. “Omdat we het belangrijk vonden dat onze KSA-ideeën werden opgenomen in het ontwerp stelden we aan het stadsbestuur voor om het project, met hun subsidie, in eigen beheer te realiseren.”

Bouw-bier

“Om onze eigen ideeën te verrijken, bezochten we de lokalen van KSA Rooyghem in Brugge en informeerden we ons uitvoerig bij de achterban. Dit alles gaf ons een stevige basis om het stadsbestuur te overtuigen dat we als KSA het initiatief konden nemen om zelf als bouwheer op te treden en zo al onze wensen op te nemen in het ontwerp. Vervolgens trokken we naar een architect die onze plannen kon concretiseren en verbeteren met zijn technische kennis. We bereidden dossiers voor zowel de omgevingsvergunning als de openbare aanbesteding; dit laatste was nodig omdat we voor een groot stuk met overheidssteun werkten. Met de leidingploeg zetten we dan ook nog een financiële actie op door ons eigen ‘bouw-bier’ te verkopen.”

Naast de werken van de ruwbouwaannemer staken de leiders voor de binnenafwerking zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen, elk volgens eigen kennis en kunde. “Het resultaat is een functioneel en ruim gebouw dat voldoet aan onze wensen. Natuurlijk ben ik heel erg vereerd met deze titel van Krak van Damme, maar net zoals ons nieuwe gebouw zelf zie ik dat als het resultaat van mooi groepswerk”, besluit Michiel.

Wat zijn de troeven van het nieuwe KSA-lokaal? “Vooral de ruimte is belangrijk. Het oude gebouw was echt veel te klein geworden. Het is heel robuust en dat is wel belangrijk met spelende kinderen en jongeren. Ook belangrijk is dat we de buitenmaterialen nu via de koer naar buiten kunnen brengen. We hebben ook voldoende stockageplaats en een erg ruime polyvalente ruimte.” Jullie hebben heel veel zelf gedaan. Hoe ging dit praktisch? “We hadden een heel complementair team. De afbraak en opruiming hebben we zelf gedaan. Ook een deel van de elektriciteit en het schilder- en laswerk werd uitgevoerd door de leiders. Zo hebben we natuurlijk heel wat geld aan werkuren kunnen uitsparen.” De afbraak van het oude lokaal was misschien een emotioneel moment? “Ik ben zelf nogal nuchter en pragmatisch, dus bij mij viel dat wel mee (lacht). Het oude lokaal was door de toenmalige leden, tientallen jaren geleden, nog zelf opgetrokken uit de materialen van een oud schoolgebouwtje. En met dat gebouw zijn natuurlijk wel wat verhalen en herinneringen verbonden. Maar de opening van het nieuwe gebouw op een mooie nazomerdag vorig jaar was toch ook een mooi moment, met ook heel wat oud-leden aanwezig.”

BIO

Privé

Michiel Dhont (26) groeide op in de Kasteelstraat in Moerkerke en voelt zich een echte Moerkerkenaar, maar verblijft sinds enkele jaren voor zijn werk in Brussel. Hij heeft een relatie met de Limburgse Heleen Houben.

Loopbaan

Studeerde burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de Universiteit Gent. Werkt als ingenieur bij Aug-e (BESIX Group) in Brussel.

Vrije tijd

Van kindsbeen af lid van KSA Moerkerke, en later in de leiding, hoofdleiding en nu oud-leiding. Hij sport ook graag en gaat vooral joggen en voetballen.

