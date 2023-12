Krak is voortaan koninklijk: Jeugdhuis sluit feestjaar af met spetterende eindejaarsfuif

Jeugdhuis Krak bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat werd eind oktober gevierd met een groot feestweekend in GC Spikkerelle. Als bekroning van het feestjaar ontving Krak nu ook de oorkonde en medaille van ‘Koninklijke Maatschappij’. “We willen een podium bieden aan creatief talent en de ondernemingszin, artistieke expressie en sociale samenhang bij jongeren stimuleren”, zo klinkt het bij het bestuur.

Op 20 december 1973 werden de statuten van Vzw Kreatief Ateljee Krak neergelegd, met Jan Vanderbeken als stichtend voorzitter. Vijftig jaar geleden vormden creatieve workshops een van de eerste initiatieven die de vertakking van de toenmalige Chiro op poten zette.

“Het jeugdhuis werd al snel een bloeiende vrijhaven voor creatief en ondernemend talent in Avelgem en omstreken”, vertelt Joachim Wannyn van Krak. “Zo bood Krak doorheen de jaren een podium aan honderden bekende artiesten uit België en later uit heel Europa: van Wim De Craene en Johan Verminnen over Arno en The Scene tot internationale acts als Praga Khan of Dog Eat Dog die speelden op het Krakrock festival (1987-2006) en Club Soda (2007-2017).”

dEUS op het podium

“Maar Krak was en is ook de plaats waar heel wat opkomend talent te ontdekken was. Zo stonden dEUS, Het Zesde Metaal, Flip Kowlier, Balthazar, Compact Disc Dummies en Netsky er in hun beginjaren op het podium en groeiden actuele artiesten als Mooneye, Pingpongclub, Wolker en Mr T zowat op in het jeugdhuis. Sinds 2014 ontwikkelde Krak ook het succesvolle multimediaproject Spacemakers, dat intussen nationaal bekend is om zijn creatieve lichtinstallaties en videomappings.”

KrakFabriek

Bij deze bijzondere mijlpaal kijkt Jeugdhuis Krak ook naar de toekomst. Met de steun van de Vlaamse overheid en de gemeente krijgen jongeren binnen het bovenlokaal project ‘De KrakFabriek’ de kans om rond hun passies en interesses te werken binnen verschillende werkgroepen zoals constructie, beeld, multimedia, podium & events, buurtwerking en natuurlijk de traditionele barwerking. “Op die manier wil Krak de ondernemingszin, artistieke expressie en sociale samenhang bij jongeren stimuleren”, gaat Joachim verder. “In samenwerking met lokale en regionale partners krijgen ze professionele begeleiding, middelen en infrastructuur ter beschikking om hun dromen waar te maken.”

Oudejaarsfuif

“Dit feestjaar wordt afgesloten met NYE 2023, de jaarlijkse legendarische oudejaarsfuif in GC Spikkerelle die ondertussen uitgroeide tot het grootste eindejaarsevent in de regio”, vertelt Joachim trots. “Er worden weer zo’n 1.000 jonge bezoekers verwacht om het nieuwe jaar samen op de dansvloer in te zetten op de beats van Belgische topacts als Eagl, DJ Yolotanker, Maori, DJ Creator, DJ Vince ft. Mc Kentha en ook heel wat regionaal DJ-talent. Het team van Spacemakers zorgt opnieuw voor een spetterende lichtshow met wervelende visuals, countdown, confettishots, C02-jets en andere verrassingen. Het evenement staat bovendien bekend om zijn perfecte organisatie met heel wat leuke extra’s. Zo is er ook een volledig ingerichte chill-out room, een cocktailbar, gratis party-gadgets, foto-booth en een lockerroom.