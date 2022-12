KOSK verbroedert met schaakclub uit Londen

De Koninklijke Oostendse SchaakKring (KOSK) heeft het bezoek gekregen van een 25-koppige delegatie van de schaakclub van Hammersmith. Deze schaakclub aan de noordelijke oever van de Theems in Londen heeft net als de Oostendse schaakkring een rijke schaaktraditie.

Grootmeester Daniël King, bekend commentator en schaakinstructeur, zorgde samen met voorzitter José Vandekerckhove voor een uitstekend georganiseerde tweedaagse. De eerste dag stond een snelschaaktoernooi op het programma, dat overtuigend werd gewonnen door de Oostendenaars met 117,5-77,5. De Engelse club nam de volgende dag revanche in het rapid toernooi, met een 17,5-20,5 overwinning. De score was bijzaak tijdens de aangename verbroedering, die volgend jaar in Londen wordt overgedaan.

Wie wil (leren) schaken, is elke vrijdagavond welkom in de KOSK, in sportcentrum De Koninklijke Stallingen in de Koninginnelaan. Meer info op www.kosk.be of via bestuur@kosk.be. (FRO)