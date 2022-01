Kortrijkse Zonta Sisters zetten zich in voor een meer solidaire samenleving

De Zonta Sisters vormen een groep van jonge meisjes die zich willen inzetten voor de maatschappij, dit onder de vleugels van Zonta Kortrijk. Maxime Verthé is er de trekker.

Maxime Verthé (26), een Kortrijkse die in Sint-Eloois-Winkel woont, won in 2016 the Young Potential Award bij Zonta Kortrijk.

“Ik werd aangeraden om hieraan mee te doen door een leerkracht in het middelbaar, die wist dat ik veel ontwikkelingswerk had gedaan in Afrika en in mijn vrije tijd ook veel vrijwilligerswerk deed.”

“Ik was toen 18 jaar en was geïnteresseerd in ‘de Zonta’s’, maar kon me op zo’n jonge leeftijd nog niet aansluiten. Ik ging op zoek naar een dergelijk initiatief voor jonge meisjes. Ik ben dan bij Zonta Brugge terecht gekomen. Daar was een afdeling voor jongeren, maar als rasechte Kortrijkzaan was dat wel een afstand om te overbruggen. Toen ze bij Zonta Kortrijk beslisten om een comité voor jonge meisjes op te richten onder de vleugels van Zonta Kortrijk, wou ik daar wel mijn schouders onder zetten.”

Ondersteuning

Maxime vertelt dat Zonta Kortrijk met verschillende comités werkt. Zo is er een comité voor membership, fundraising en ook het comité ‘sisters’ waar Maxime fungeert als voorzitter. “Doordat we niet zelf een club vormen, kunnen we het formele achterwege laten. We hangen af van de grote club en doen alles in samenspraak met de club. We hebben natuurlijk wel onze eigen visie maar zijn blij te kunnen rekenen op de ondersteuning en het netwerk van Zonta Kortrijk.”

De sisters zijn dus een groep van jonge werkende meisjes – geen studenten dus – tot 30 jaar. “We zoeken nog altijd meisjes die zich willen inzetten. We komen elke maand samen. Maandelijks is er ook een diner in Carlton van Zonta Kortrijk en daar mogen wij aan verlaagd tarief naartoe.” (EDB)

Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij de Zonta Sisters kan contact opnemen met maximeverthe@hotmail.com