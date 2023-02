Kortrijkse feestwinkel Komedia doet gouden zaken tijdens carnavalperiode: “Deze ochtend al 125 pakketjes verwerkt”

Komedia, de carnavalwinkel in het centrum van Kortrijk, specialiseert zich in het verhuren en verkopen van carnavalkledij, verkleedkledij en feestartikelen. Geraldine Delporte (36) en moeder Katrien De Brabander (62) openden een goede tien jaar geleden hun zaak. “We zaten eerst in het pand hiernaast, maar dat bleek al na twee jaren te klein”, vertelt Geraldine.

Het volledige gebouw te Budastraat 13 is tot in de hoek gevuld met feestartikelen. Daarnaast is er boven nog een workshopruimte voor grime, maar daarvoor vindt het duo gewoonweg geen tijd. “We staan vijf dagen in de week in de winkel en hebben al vanaf de start van Komedia onze webshop. Zeker tijdens carnaval kennen we een heel drukke periode, deze ochtend hebben we bijvoorbeeld 125 pakketjes moeten klaarzetten die online werden besteld”, vertelt Geraldine.

Roddel

Zij behaalde haar diploma als leerkracht en werkte enkele jaren in het onderwijs, maar dat was uiteindelijk niet helemaal haar ding. Geraldine stopte met lesgeven toen ze een roddel vernam dat zij en haar moeder een verkleedwinkel zouden starten. “Toen dachten we ‘eigenlijk is dat nog geen slecht idee (lacht).” Haar moeder Katrien maakte dikwijls kostuums voor de Freinetschool, er hangen zelfs nog enkele originele stuks in de winkel. “We zijn er opeens ingerold”, glimlacht Katrien.

Inspiratie in Venetië

“Naast verkleedkledij wilden we ook creatieve workshops aanbieden waarbij je zelf kledij maakt of grime aanleert, maar de vraag naar specifieke carnavalkledij was zodanig groot dat we besloten volledig daarop in te zetten. En aangezien Kortrijk nog niet zo’n dergelijke winkel had, was de locatie ook snel beslist.” Geraldine en Katrien merkten doorheen de jaren enkele ‘verkleedtrends’. “In het begin waren het vooral morphsuits en second skin, erna begonnen we echte Venetiaanse maskers in te slaan, daarvoor ben ik ook effectief naar Venetië geweest, maar nu bouwen we dat weer af omdat de Venetiaanse bals opnieuw teruglopen”, vertelt Katrien.

Gekke anekdotes

Naast carnaval is ook Halloween een drukke periode. “Maar eigenlijk loopt het in golven, zo zijn er ook veel privéfeestjes met een bepaalde dresscode of merken we een stijging in aankopen rond bepaalde evenementen zoals Kamping Kitsch en Oktoberfest in Wevelgem. Naast de verkoop van verkleedkledij en feestartikelen gaan we ook gaan grimeren bij mensen thuis of op festivals.” Wanneer ik hen vraag naar de gekste anekdotes, beginnen Geraldine en Katrien alle twee te giechelen. “Ooit paste een man volledig naakt een nettenpak waarbij niets aan de verbeelding werd overgelaten. Ik denk dat hij meer schrok van mijn reactie dan ik van hem”, lacht Katrien. (MD)

Komedia is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18.30 uur. Meer informatie op www.komedia.be.