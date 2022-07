Kortrijk en Kuurne willen erfgoed samen nieuw leven inblazen

Tijdens Marke Boem Boem goes USA in het park aan het OC Marke werd het startschot gegeven naar de zoektocht naar mensen die willen aansluiten bij een gezamenlijk majorettenkorps voor Kortrijk en Kuurne. De burgemeesters van Kortrijk en Kuurne en enkele schepenen waren hierbij aanwezig.

Stad Kortrijk wil de traditie van het Kortrijkse majorettenkorps nieuw leven inblazen. “We gingen hiervoor aankloppen bij The Majo’s of Kuurne, het majorettenteam van de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt uit Kuurne”, aldus Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk. “We willen een gezamenlijk majorettenteam de komende jaren aan het werk zien op festiviteiten zoals Sinksen, de Paasfoor en dorpsfeesten.”

“Majoretten vormden vroeger een onderdeel van onze feestcultuur, en we willen graag een groot majorettenteam van Kortrijk en Kuurne.” Er werden alvast T-shirts bedrukt met de twee gemeenten op.

Uitdaging

Burgemeester Francis Benoit van Kuurne zou het fantastisch vinden om Kuurne en Kortrijk muzikaal te verbinden langs de Leie. “Kortrijk heeft drummende ambassadeurs en Moed en Vlijt heeft naast majorettes ook een harmonie, een popkoor en een drumband.”

Hij daagde alvast burgemeester Ruth Vandenberghe van Kortrijk uit om zich ook aan enkele danspasjes bij de majoretten te wagen. “Als jij oefent bij de majoretten, wil ik oefenen om te drummen bij Kortrijk Drumt”, zei hij. Burgemeester Ruth Vandenberghe zal alvast al beginnen oefenen…

Op Autovrije Zondag 18 september organiseert stad Kortrijk samen met het majorettenkorps ’s namiddags een groot oefenmoment op de Grote Markt in Kortrijk waar iedereen kan komen proberen. Voorkennis is niet vereist. Meer info over het precieze tijdstip zal nog volgen.

Muzikaal tintje

Tijdens de opening van Marke Boem Boem goes USA op zaterdag 16 juli kwamen enkele majorettes van The Majo’s of Kuurne al een demonstratie geven op de muziek gespeeld door Muziekvereniging Sint-Jan uit Marke.

Dit Kuurns majorettenkorps werd opgericht in 1971 en telt momenteel 15 actieve majorettes die onder leiding staan van Thalia Dejaegere. De jongens en meisjes van het korps zijn van verschillende leeftijden. “We verzorgen straatoptredens, wandelconcerten en taptoes maar we worden ook geboekt voor aperitiefconcerten, misvieringen en op iedere andere gelegenheid waar een feestelijk muzikaal tintje niet mag ontbreken”, aldus Elsie De Bosschere van The Majo’s Kuurne, die ook deelnemen aan de twirling- en majokampioenschappen van Vlamo. (EDB)