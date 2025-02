Koppel is keizer en keizerin bij bowling S-Plus

S-Plus huldigde in bowling Atlantis in Ieper de kampioenen van het afgelopen seizoen. Dit keer is er voor de eerste keer een keizer en ook een keizerin wegens drie titels op rij. Die eer was weggelegd voor Luc Saelens en zijn echtgenote Paulette Vanderbruggen uit Geluwe. De kampioenen zijn Martine Verhaeghe en Gino Verfaillie. De rode lantaarn was voor Christiane Adam. Gelukwensen waren er van schepen Geert Bossuyt en gemeenteraadslid Jens Ugille, tevens voorzitter en secretaris van S-Plus, een progressieve vereniging voor 50-plussers. (EDB/foto Eric Flamand)