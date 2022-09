Koor Crescendo uit Rollegem eert King Charles III

Komende zaterdag, 1 oktober, eert het Koninklijk Koor Crescendo uit Rollegem de nieuwbakken koning van Engeland, King Charles III. Het doet dat in de toepasselijke Sint-Elisabethkerk. Het dertigkoppige koor zal liederen zingen van de Duitse componist Händel. Hij bracht een oeuvre uit speciaal voor de kroning van de Britse vorst, deze keer King Charles III.

De componist Händel componeerde vier anthems in opdracht van de Britse koning George II, naar aanleiding van zijn kroning in Westminster Abbey op 11 oktober 1727. Die anthems speelt het Koninklijk Koor Crescendo nu ter ere van de nieuwe King Charles III.

Vrolijkheid en romantiek

De muziek zou een mix moeten zijn tussen vrolijkheid en romantiek. Werner Van Damme, de vaste dirigent van het Koninklijk Koor, moet alles in goede banen leiden. Ook voetballiefhebbers vinden hun heil in het oeuvre van Händel. Hij is de grondlegger van de Champions League hymne, waar iedere voetbalfan kippenvel van krijgt.

Het wordt sowieso een speciaal optreden, niet alleen wegens de troonopvolging in het Verenigd Koninkrijk, maar ook omdat de zangers gebruik zullen maken van individuele hoofdmicrofoons.

Het optreden start komende zaterdag om 20.15 uur, in de Sint-Elisabethkerk. Nadien opent er aan de overzijde van de kerk een bar in de Rhizo hotelschool. Kaarten kosten 20 of 35 (vip) euro.