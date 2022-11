Koor Cantando uit Wingene viert 35ste verjaardag

De muzikanten van koor Cantando kregen een hartelijke ontvangst in het gemeentehuis naar aanleiding van hun 35-jarig jubileum. De geschiedenis van de laatste jaren werd naar boven gehaald en Luc Vanlaere verzorgde de muzikale harpklanken.

“Het idee van een vierstemmig koor werd gelanceerd in 1987 na een vergadering van het oudercomité van de Centrumschool”, vertelt dirigent Stefaan Vandenbroucke. “Door de vierstemmigheid konden ook de dames het koorleven toetreden. Bertrand Nemegheer, Hendrik Verkest, John Brackx, Leo Brengman en Paul Vanlaere zijn de mannen van het eerste uur.”

“Vanaf het begin werd geopteerd om niet het zoveelste kerkkoor in de rij te zijn, maar ook aandacht te besteden aan het profaan werk. Er werd uiteraard naar een dirigent gezocht. Uiteindelijk was het medepastoor Gruwet die zich bereid verklaarde om de trein op de sporen te zetten. De eerste repetitie vond plaats in september 1987, met bijna 50 muzikanten.”

“Er werd veel gerepeteerd en het eerste optreden was in de paasmis van 1988. Het jaar daarop volgde het kerstconcert. Door het engagement van Hans Ghesquière, die muziekleraar was in de Centrumschool, zat het koor helemaal op het juiste spoor. Toen de Heilig Hartschool afgebroken werd om plaats te maken voor de nieuwe bibliotheek, verhuisde het koor naar de Centrumschool.”

Kerstconcert

Later vond het koor hun vaste stek in het toenmalig RVT Sint-Anna. Het niveau van het koor werd opgetrokken met onder meer repertoirestukken uit de wereld van de opera en de operette. Het gemeentebestuur en de Cultuurraad hielpen graag mee aan een goede opbouw. Het Cantando-koor creëerde stilaan zijn eigen identiteit.

