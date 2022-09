Koninklijke Woudsport Houthulst viert honderdste verjaardag: “We zijn realistisch, maar ook ambitieus”

Woudsport Houthulst heeft zondag zijn honderdste verjaardag gevierd met een unieke tentoonstelling, foodtrucks, een zomerbar, galamatchen en de gebruikelijke speeches. Het is duidelijk KWS is een energieke honderjarige die vol plannen naar de toekomst kijkt. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester Joris Hindryckx en er werd met ruim 200 man de hele avond door gefeest.

“De geschiedenis van onze club leest als een boek”, aldus voorzitter Birger Kimpe in zijn speech, “een boek met verschillende hoogtepunten, maar ook degradaties, legendarische supportersavonden in het MPI, nu De Vleugels, in Klerken met inbegrip van de verkiezing van een jaarlijkse miss Woudsport, heerlijke acties en doelpunten van plaatselijke sterren zoals Jan Coppenolle. De vele anekdotes en verhalen zijn op zich al avondvullend.”

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag werd door enkele senioren van de club – Gino Keirsschieter, René Vandecandelaere en Gilbert Dewulf – een tentoonstelling ineengebokst, die vertelt over het prille begin, de oprichting door de Frères, de unieke kleuren paars-oranje, het ontwerpen van een eigen vlag, de vele supporters en de groei van de club tot op vandaag.”

Ambitieus

KWS is een ambitieuze club met een realistisch bestuur dat naar de toekomst kijkt met durf en zin voor verandering. “Het verlaten van het oude veld en de intrek in het nieuwe complex werkte als een katalysator voor de club, nieuwe kansen werden met beide handen aangegrepen. Een B-ploeg werd drie jaar geleden opgestart en het G-voetbal staat in zijn startblokken, we kunnen trots zijn op onze nieuwe camera’s van My Pitch waarmee we in de toekomst onze wedstrijden live kunnen streamen. Dankzij Yorben Cauwelier hebben we een nieuwe website en aantrekkelijke content op social media”, aldus nog Birger Kimpe.

Foto uit 1927 die op de tentoonstelling te zien was. (gf)

“We hopen dat we een gezonde club mogen blijven die tegelijk ook razend ambitieus is, maar vooral dat we verder vele mooie momenten mogen beleven en straks misschien met het A-team in de hoogste provinciale reeks kunnen spelen en opnieuw een eigen kwalitatieve jeugdwerking kunnen opstarten.”

Supportersclub

Burgemeester Joris Hindryckx toonde zich trots op de sportieve eeuwelinge en prees de inzet van zovelen die meewerkten en -werken aan het succes van de ploeg. Hij vernoemde daarbij ook schepen Erik Verbeure die al sinds 1986 lid van KWS is. “We zijn in 1986 naar Houthulst komen wonen. Sommigen, die mijn voetbalverleden kenden bij SK Staden, nodigden mij uit om toe te treden tot KWS Houthulst als speler en bestuurslid. Ik werd samen met trainer Marnix Vanstaen begeleider van de juniores. In 1989 werd de supportersclub opgericht, een gigantisch succes met onder meer De Nacht van de Supporter op paaszondag. Rond de eeuwwisseling ontstond een conflict tussen de jeugdwerking en het bestuur en stevende de Koninklijke af op geldzorgen. Toen heeft de supportersclub beslist om KWS financieel en bestuurlijk bij te springen en te helpen bij de sanering van het beleid”, blikt schepen Erik Verbeure terug.