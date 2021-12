Koninklijke Wielertoeristenclub De Kateiestampers: “Samen uit en ook samen thuis”

Ware het niet dat de Middelkerkse flandrien Berten Dejonghe indertijd een succesvol wielrenner was, zou er waarschijnlijk nooit sprake zijn geweest van de koninklijke wielertoeristenclub De Kateiestampers.

Berten Dejonghe was de rechtstreekse aanleiding tot het oprichten van veloclub De Jonge Vluchters in 1923. In 1971 werd de wielertoeristenclub De Kateistampers opgericht vanuit de besturen van de veloclub De Jonge Vluchters en het cyclocrosscomité. 50 jaar later is De Kateiestampers, ondertussen een koninklijke wielertoeristenclub, nog altijd actief met heel wat leden.

Op 5 februari 1971 werd tijdens een persconferentie, waarbij de cyclocross van dat jaar werd voorgesteld, beslist om een wielertoeristenclub op te richten. Het was wijlen Maurice De Schacht, die samen met René Pylyser het initiatief nam en samen met de leden van de veloclub en het cyclocrosscomié werd er een bestuur gevormd. Secretaris Luc Tratsaert: “De club moest nog een naam hebben en in 1972 werd gekozen voor de Kateiestampers. Een Kateie is het Middelkerks dialect voor talud of de schuine stenen helling tussen de zeedijk en het strand. De naam Kateiestampers werd meestal lokaal gebruikt, want bij andere clubs en bij de KBWB waren wij bekend onder de naam De Jonge Vluchters. De eerste leden waren zowel mensen die met een koersfiets reden als mensen die met de gewone fiets op pad gingen. De allereerste uitrusting was in de kleuren van Middelkerke, een blauw truitje met wit opschrift.”

De grootste meerdaagse uitstap was van Middelkerke naar Lourdes

De eerste grote activiteit was een kermisrally op 5 augustus 1972, op 4 augustus 1973 volgde een tweede kermisrally en nog datzelfde jaar werd er ook ter gelegenheid van Sluzekermesse, op 11 juni 1973, een kermisrally gereden. Om geld in de lade te krijgen werd er vanaf 1973 een bal met tombola georganiseerd. Het dynamische bestuur bleef niet stilzitten en in 1974 werd er met 9 moedige leden naar Ettlingen gereden, verzusterd met Middelkerke en goed voor zo’n 600 km. Het was de eerste van vele tochten die ondernomen werden naar jumelagegemeenten, waaronder ook naar Epernay en Sohren. “In 1988 hebben we de grootste meerdaagse uitstap gedaan in de geschiedenis van onze club” vertelt Luc Tratsaert. “Van Middelkerke naar Lourdes, goed voor 1.200 kilometer, in 7 etappes. Dat was een hele onderneming met 14 fietsers, een materiaalwagen, een bus en een volgwagen met 8 begeleiders. Onze grootste organisatie was de nationale bijeenkomst voor wielertoeristen BWB in 1986, toen kwamen er 4.600 wielertoeristen naar Middelkerke.” De club draait nog altijd op volle toeren en dat is niet enkel te danken aan de meer dan 30 actieve leden, maar ook aan secretaris Luc Tratsaert en voorzitter Dimitri Vanoverschelde.