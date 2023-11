Koninklijke Wielerclub De Sasspurters viert 75-jarig bestaan

In feestzaal De Zwaan werd geklonken op het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Wielerclub De Sasspurters. In de jaren 70 was de semiklassieker Dwars door de Vuurlinie het paradepaardje van de Sasspurters, sinds 2013 is dat de 1.1 UCI-wedstrijd Dwars door de Westhoek voor dames elite.

De meeste wielerclubs zijn ontstaan rond plaatselijke renners en dat was in Boezinge niet anders. “Kort na de Tweede Wereldoorlog lokte Boezingenaar Lucien Depoorter in zijn glorietijd talrijke Boezingenaars naar wielerwedstrijden in de streek. Toen men hier ook liefhebberskoersen wilde inrichten, werd er in 1948 aangesloten bij de Belgische Wielerbond. Met brouwerij Het Sas in het dorp en het biertje Sas Pils was de naam De Sasspurters snel gekozen. Dit waren de mannen die De Sasspurters oprichtten: Karel Leroy, Achiel Billiet, Valére Petillion, Ernest Knockaert, André Verhack, Jozef Decupere, Georges Vandenbroele, Gerard Coulier, Jozef Hauspie, Julien Wydoodt, Julien Verhaeghe en Daniel Ampe”, zegt Geert Geeraert (51), die in 2016 voorzitter Paul Priem opvolgde. Voordien kwamen Herman Laurens, Karel Leroy en Achiel Billiet.

Jempi Monserez

“Het was de bedoeling om wedstrijden voor plaatselijke renners in te richten maar de Sasspurters mikten hoger en in het begin van de jaren 1950 organiseerden ze de eerste beroepsrennerskoersen in Boezinge. Op kermisdonderdag was er dan een grote wielerwedstrijd voor liefhebbers waar in de glorietijd meer dan 100 renners aan de start kwamen. Om de concurrentie met andere inrichters en dan vooral in Reningelst uit de weg te gaan, werd in 1971 Dwars door de Vuurlinie ingericht. Deze semi-klassieker werd in 1972 gewonnen door Jempi Monserez.

Walter Godefroot

De Sasspurters gingen financieel diep voor deze beroepsrennerskoers en kregen het voor mekaar om meer dan 100 renners aan de start te krijgen met onder andere namen als Freddy Martens, Roger Devlaeminck, Henny Kuyper en Roger Swerts. In 1977 won Walter Godefroot, Ludo Delcroix was in 1978 de laatste winnaar want in 1979 verhinderden wegenwerken in het dorp een wedstrijd.”

“Met Dwars door de Westhoek in 2010 zetten we het dameswielrennen op de kaart”

Een ander hoogtepunt in het bestaan van de club was de organisatie in 1985 van de Internationale selectiewedstrijd voor de Gouden Fiets Eddy Merckx. In 1986 werd om geld in het laatje te brengen gestart met een driedaagse op rollen voor wielertoeristen. Er kwamen veel Boezingenaars aan de start, ook dames waagden hun kans, en de eerste editie wonnen de broers Meire. Ook in 1986 én in 1990 was er het provinciaal kampioenschap voor juniores.

Dameswielrennen

“Nico Mattan stond toen aan de start en ik ook”, lacht voorzitter Geert Geeraert die in 1999 in het bestuur kwam en een koersverleden heeft bij de nieuwelingen, juniores en de elite zonder contract. “In 2006 kregen we opnieuw de kans om het provinciaal kampioenschap te organiseren deze keer voor nieuwelingen. Met jonge en nieuwe bestuursleden in de club kwamen nieuwe ideeën. In 2007 deed het dameswielrennen in Boezinge zijn intrede en met Ilse Geldhof hadden we een plaatselijke wielrenster. Onze wedstrijd voor dames elite werd in 2008 meteen opgenomen in de Wielertrofee Vlaanderen, het jaar dat Ilse Geldhof Belgisch kampioen bij de elite werd. Met de organisatie van Dwars door de Westhoek in 2010 zetten we het dameswielrennen op de kaart en in 2013 groeide onze wedstrijd uit tot een 1.1 UCI-wedstrijd. Het was toen na De Ronde van Vlaanderen de hoogst genoteerde dameswedstrijd in Vlaanderen. We kunnen ondertussen al een mooi palmares voorleggen met twee ex-wereldkampioenen Anna Van der Breggen en Elisa Balsamo en deelnemers als Jolien D’Hoore, Marianne Vos, Lorena Wiebes, Chiara Consonni, Pfeiffer Gerogi en Chantal Blaak. Onze volgende editie van Dwars door de Westhoek vindt plaats op zondag 2 juni 2024. “Ook onze jeugdwedstrijden krijgen voldoende aandacht. Sinds 2016 was er ook de samenwerking met Gent-Wevelgem die voorlopig onderbroken wordt door een jeugddag op 21 april 2024. De Sasspurters zijn na 75 jaar nog altijd een gezonde en bloeiende club met dank aan de inzet van het voltallig bestuur, de medewerking van vele vrijwilligers en de trouwe sponsors.” (FB)