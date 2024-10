Koninklijke Sint Lucasgilde Kortrijk exposeert voor 138-jarig bestaan: “Ode aan onze rijke geschiedenis”

De Koninklijke Sint Lucasgilde Kortrijk viert dit jaar haar 138-jarig bestaan met een bijzondere tentoonstelling die plaatsvindt in de imposante Gotische zaal van het Stadhuis van Kortrijk. Deze expositie, die loopt van 26 oktober tot 3 november 2024, brengt een brede verzameling van honderd kunstwerken samen.

Voorzitter Rudy Delannoy benadrukt het belang van deze expositie: “Deze tentoonstelling is een ode aan onze rijke geschiedenis en een viering van de kunst. We tonen werken in uiteenlopende stijlen en technieken, van expressieve schilderijen tot verfijnde sculpturen. Elk werk vertelt een eigen verhaal en biedt de bezoekers een unieke beleving van vorm, kleur en emotie.”

138 jaar artistieke traditie

Sinds haar oprichting in 1886 heeft de Koninklijke Sint Lucasgilde een belangrijke plaats ingenomen binnen het artistieke en culturele leven van Kortrijk. Deze tentoonstelling brengt niet alleen hulde aan het verleden, maar richt zich ook op de toekomst. De gepresenteerde werken variëren van modern tot klassiek, waardoor elke kunstliefhebber iets van zijn gading kan vinden.

Rudy Delannoy onderstreept de veelzijdigheid van de tentoonstelling: “Het is een unieke kans om te zien hoe onze leden hun eigen stem en stijl hebben ontwikkeld. We tonen werken die de brug slaan tussen traditie en vernieuwing, en zo voor elk wat wils bieden.”

Dit jaar verwelkomt de tentoonstelling een speciale gast, beeldhouwer Philip Moerman, wiens sculpturen een extra dimensie aan de expositie toevoegen. Bezoekers hebben bovendien dagelijks de kans om van 14 tot 18 uur de kunstenaars zelf te ontmoeten. “We vinden het belangrijk om een dialoog te creëren tussen kunstenaar en publiek”, zegt Delannoy. “Het directe contact met de artiesten maakt de ervaring nog intenser.”

Toegankelijk voor iedereen

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en biedt een laagdrempelige gelegenheid voor kunstliefhebbers van alle leeftijden om kennis te maken met de hedendaagse kunst. De organisatie hoopt een breed publiek aan te spreken. “We willen dat iedereen, van jong tot oud, kan genieten van de veelzijdigheid en creativiteit van onze leden”, aldus Delannoy.