Koninklijke Postzegelkring Oostende viert eeuwfeest met expo: “Hernieuwde belangstelling voor postzegels sinds de coronacrisis”

De Oostendse Postzegelkring (KPO) mag dit jaar 100 kaarsjes uitblazen en de West-Vlaamse Filatelistische Studiekring (WEFIS) is 50 jaar jong. Samen organiseren de twee verenigingen hun jubileumviering op 22 oktober met het filatelistisch event ‘Via Oostende 2022’. De competitieve tentoonstelling heeft plaats in de zalen van Thermae Palace.

De tentoonstelling met voorverkoop van nieuwe postzegels, de afstempeling en designers is vrij toegankelijk van 9 tot 16.30 uur. Ter gelegenheid van de dubbele viering heeft Bpost de voorverkoop toegewezen van vijf bijzondere postzegeluitgiften: ‘Heropening van het KMSKA’, ‘Jongeren maken de toekomst’, ‘Kerstzegels’, ‘Rouwzegel’ en een boekje met 5 x 10 postzegels rond ‘Groenten’.

KPO pakt uit met een informatiestand en de verkoop van het ‘Mystamp-velletje’ met tien verschillende zegels (20 euro). Er is ook een stand met postkaartencollectie over het Thermae Palace, de lijn Oostende-Dover en oude documenten waaronder het gebruik van de vermelding ‘Via Oostende’ in de 19de eeuw. WEFIS pakt uit met de voorstelling van het tiende lustrumnummer, volledig in kleur, en met een expo van de originele stukken.

In Zaal Astrid kan men de Regionale Competitieve Tentoonstelling van de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen bezoeken met 37 verzamelingen van 152 vlakken. Bijna alle disciplines komen hier aan bod met deelnames uit heel België (Aerofilatelie, Traditionele, Open Klasse, Thematische, Postgeschiedenis, Jeugd, Prentbriefkaarten, Postwaardestukken en Maximafilie).

7.000 Belgische zegels

Robert Lisabeth is al 18 jaar de bedrijvige voorzitter van KPO. Hij is sinds 1964 lid van de vereniging. “Ondanks het feit dat de postverrichtingen met postzegels verminderen, is er na de moeilijke coronaperiode een hernieuwde belangstelling voor het verzamelen van postzegels”, vertelt Robert. “Veel mensen hebben de collecties van hun ouders, grootouders of andere familieleden van onder het stof gehaald. Sommigen zijn zelfs lid geworden van een postzegelclub. Postzegels verzamelen, is een interessante vrijetijdsbesteding. Je kan veel bijleren over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en kunst. Vroeger kon je naar het postkantoor gaan om er zegels te kopen. Nu zijn er al meer dan 7.000 Belgische zegels. Je kan niet meer alles verzamelen, want je moet keuzes maken. Nu gebeurt alles via een abonnement en speciale zegels zijn alleen tijdens de vijf jaarlijkse voorverkoopdagen te verkrijgen.”

Eind de jaren 80 werd de jeugdafdeling filatelie geleid door Yvan de Séjournet de Ramignies (jeugdvoorzitter) rechts op de foto, Gilbert Nieuwenhuyse (links) en Eugène Minnebo ( midden). © Picasa FRO

“Vandaag wordt hoofdzakelijk gecommuniceerd via mail. Maar mails kunnen eeuwig getraceerd worden en een computer kan gehackt worden. Een brief daarentegen kan gescheurd en volledig vernietigd worden. En op het schenden van het briefgeheim staat een correctionele straf. Ik heb niets tegen Facebook, maar het is gevaarlijk. Ik blijf zeggen: leve de postzegel! In China zijn er trouwens nog miljoenen postzegelverzamelaars, net als in Amerika en Rusland.”

“Op 22 oktober mag je niet ontbreken op onze eeuwfeesttentoonstelling ‘Via Oostende’. Vanaf de 17de eeuw verliep alle correspondentie via Oostende. Oostende was een knooppunt voor het spoorverkeer naar alle delen van Europa, met tal van internationale verbindingen. In Thermae Palace zal ook een mooie collectie prentbriefkaarten te zien zijn over de Thermen in Oostende, net als oude bierkaartjes van Het Witte Paard van Oostende en Blankenberge, kaartjes die vroeger ook met de post naar huis werden gestuurd. Daarnaast hebben we de provinciale, competitieve tentoonstelling met 37 exclusieve verzamelingen die zullen beoordeeld worden door een deskundige jury. De winnaars kunnen daarna deelnemen aan de nationale wedstrijd.”

100 Jaar in notendop

De Koninklijke Postzegekring werd opgericht op 23 oktober 1922 door zes Oostendse pioniers uit de middenstand. De Franstalige club sloot aan bij de Nationale Landsbond en organiseerde op 9 augustus 1925 een eerste internationale tentoonstelling in de Albertschool. In 1945 verhuisde het lokaal van de Kapellestraat (Hotel de la Marine) naar de Alfons Pieterslaan (Hotel Normandie). Na de oorlog werden de statuten gewijzigd, werd het lidgeld op 40 frank (1 euro) gebracht en het nieuw lokaal was in de Sint Sebastiaanstraat (Aux Armes de la Ville). In februari 53, na de overstroming, werden het archief en de ledenlijsten vernietigd. Vanaf 1960 kende KPO een grote bloei. Het ledenaantal steeg van 100 naar 585 in 1980, met deelnames aan competitieve tentoonstellingen in binnen-en buitenland. In 1969 verhuisde het lokaal naar Zaal Pax, waar de club 50 jaar actief was, met tal van nationale events. Het huidig lokaal bevindt zich in Kazerne Bootsman in de wijk Hazegras. Elke eerste zondag van de maand is er een vergadering.