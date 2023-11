Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia eert haar patrones

Onlangs vierden de muzikanten van de Koninklijke Poperingse Harmonie haar patroonheilige Sint-Cecilia.

“Op vrijdagavond 17 september stond traditioneel de wekelijkse repetitie op het programma, die dit keer feestelijk werd afgesloten naar aanleiding van de recente promotie van afdeling. ‘Uitmuntendheid’ naar ‘Ere-afdeling'”, vertelt Bram Meeuw, bestuurslid Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia en PR-verantwoordelijke.

“Zaterdag luisterde de harmonie de mis van 17 uur in de Sint-Janskerk op en ging erna feesten in zaal Skindles. Op zondag trokken we door de straten van Poperinge om enkele gedecoreerde collega’s te eren, waarna we in ons repetitielokaal ook nog de Sint mochten ontvangen.”