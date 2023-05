Koninklijke Orde van de Paardevisser riddert vijf nieuwe leden: “Voeding verbindt en eten is feest”

Naar jaarlijkse traditie neemt de Koninklijke Orde van de Paardevisser een aantal verdienstelijke mensen op in de Orde die op een plechtige manier worden geridderd. Maandagmiddag werden vijf nieuwelingen geïntroniseerd: directeur Peter Verbeke en leerkrachten Dries Cloet en Bart Denys van Hotelschool Ter Duinen Koksijde, luitenant-kolonel vlieger Reza Vandenbroucke en ondernemer Frans Saint Germain uit Diksmuide.

Al sinds de stichting in 1967 zet de Koninklijke Orde van de Paardevisser zich in om het ambacht van de garnaalvissers te paard in stand te houden en te promoten. Daarbij hoort ook het promoten van de échte Oostduinkerkse garnalen, die niet zonder de trots de kaviaar van de Noordzee wordt genoemd. Omdat ook in de Hotelschool dit lokale streekproduct regelmatig in de kijker wordt gezet, vond het bestuur dat de directeur en twee leerkrachten met recht en reden het verdienden om geridderd te worden.

De locatie voor de intronisatie lag voor de hand: de hotelschool in Koksijde. Voor deze plechtige en feestelijke gelegenheid gaven de dames van de Orde van de Paardevisser in traditionele klederdracht een demonstratie garnaalpellen aan de leerlingen van de eerste graad horeca en voeding. Intussen maakten de leerlingen van het zevende jaar wereldgastronomie met de gepelde garnalen enkele typische garnalengerechtjes die aan de gasten werden geserveerd. Ook Nadine Deetens, die vorig jaar Belgisch en Wereldkampioen Garnaalpellen werd, was van de partij.

Grootmeester René Decorte stelde als eerste directeur Peter Verbeke voor: “Hij volgde een priesteropleiding aan het Grootseminarie in Brugge en werd in 1990 priester gewijd. Na zijn masteropleiding pastoraal-theologie startte hij als leerkracht in Oostende en in 2015 nam hij in de hotelschool van Koksijde de directeursfakkel over van Raf Sonneville. Sinds 2021 is Peter Verbeke ook benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Ster-der-Zee Koksijde. “Al van kinds af is het mijn droom om pastoor te worden”, zegt hij. “Als priester wil ik vooral de samenhorigheid onderlijnen, mensen verenigingen. Dat doen we ook door samen te eten.”

Mieke Garnaal

Dries Cloet uit Pervijze is chef-kok en leerkracht in de hotelschool Koksijde (HK). Hij zat samen met Jeroen Meus op de HK-schoolbanken en studeerde er af in 1997. Dries geeft jaar praktijkles aan de tweede- en de zevendejaars. Hij runt ook de website Het Horecavirus met Passie, Ambacht, Goesting, samen met zijn collega Bart Denys en Geert Blomme. “Als leraar word je uitgedaagd om te zoeken naar oplossingen om de leerlingen te blijven bereiken, maar zeker ook blijvend te boeien. Op deze website kunnen leerlingen kijken naar educatieve filmpjes rond gerechten, creatieve recepten, en er is ook ruimte voor humor, inspiratie en ontspanning. Creativiteit is namelijk besmettelijk en die mag je doorgeven.” Dries heeft nog een duidelijke link met de Orde: zijn moeder, zus en nicht waren ooit Mieke Garnaal.

“Voeding verbindt: tafelen brengt mensen samen en zij hunkeren daarbij naar sfeer en gezelligheid, want eten is een feest” – chef-kok leerkracht Bart Denys

Ook chef-kok leerkracht Bart Denys kreeg zijn opleiding in Ter Duinen. Hij studeerde af in 1987, runde daarna een privérestaurant en werkte een tijdlang als grootkeukenchef. Al enkele jaren combineert hij het lesgeven met zijn B&B in zijn woonplaats Heuvelland. In 2018 werd hij Beste Grootkeukenkok van België in de wedstrijd op de Horeca Expo in Gent. Bart geeft praktijkles aan de eerste- en de zevendejaars. Zijn motto: “Voeding verbindt: tafelen brengt mensen samen en zij hunkeren daarbij naar sfeer en gezelligheid, want eten is een feest.”

Père & Mère

De naam van Frans Saint Germain is sinds mensenheugenis verbonden aan de Salons Saint Germain in Diksmuide. De landbouwerszoon van eenvoudige komaf startte op zijn 18de als leerjongen in restaurant Boerenhof in Kortrijk. Hij startte in 1978 met zijn vishandel-traiteurszaak en in 1986 met zijn eerste feestzaal Salons Saint Germain, die uitgroeide tot drie feestzalen met plaats voor 800 personen. Intussen hebben zoon Tim en zijn vrouw Eline de Salons overgenomen en Frans startte in 2006 bistro Père & Mère. Daar staat hij nog ieder weekend achter het fornuis naast nieuwe uitbaters Jelle en Magali. Frans kan bogen op een indrukwekkend palmares: hij is geïntroniseerd bij de 33 Masterchefs, is lid van de Disciples d’Escoffier en Maîtres Cuisiniers van België, de Académie Culinaire de France België, bestuurslid van Prosper Montagné, jurylid in diverse kookwedstrijden en bestuurslid HK… Zijn devies: “Heel hard werken, klanten in al hun wensen bedienen, winnen, binden en houden. Ik hou van de gezonde stress die een feest met zich mee brengt. Elk feest is telkens weer een uitdaging. De jaren ervaring maken het wel lichter.”

Luitenant-kolonel vlieger Reza Vandenbroucke (52) uit Kuurne is sinds 2021 commandant van de luchtmachtbasis Koksijde. Zijn indrukwekkende militaire carrière startte in de Koninklijke Kadettenschool in Lier, waarna hij aan de Kon. Militaire School Brussel zijn licentiaat Militaire Luchtvaart Wetenschappen behaalde. Hij volgde een jarenlange opleiding als helikopterpiloot en werd pelotons- en compagniecommandant en vlieginstructeur. In 2015 was hij de verantwoordelijke voor de uitfasering van de Seaking in Koksijde en werkte daarna als specialist bij het Europees Defensieagentschap (EDA) en de Nato Special Operations Headquarters (NSHQ). De link met de Orde is er al jaren in verscheidene samenwerkingsprojecten, zeker met de organisatie van de Vierdaagse van de IJzer.

Studenten

Op de feestelijke plechtigheid mochten de eerstejaars een handje meehelpen met de zevendejaars van de hotelschool om de garnalengerechtjes te bereiden en te serveren. Onder hen was ook Marie Cornu (12). “Voor de allerjongsten is dit een kennismaking, feeling krijgen met het product, samen met de zevendejaars die al het hele traject hebben afgelegd”, zegt chef Bart Denys. “Dit is een opwarmer voor hun black box-examen, waarna ze hun vleugels kunnen spreiden naar hun stageplekken.” Marie is alvast enthousiast: “Toen mijn papa aan zijn heup was geopereerd, ben ik zelf beginnen kokkerellen met de pakketten van Hello Fresh, en dat vond ik echt leuk. Dat was dus een geluk bij een ongeluk!” Wel zal ze nog flink moeten oefenen om even snel garnalen te kunnen pellen als kampioen Nadine Deetens.

Voorzitter Marc Sirjacobs kondigde ook al de tweede editie van het Belgisch Kampioenschap Garnaalpellen aan op zondag 25 juni op het Fabiolaplein in Oostduinkerke: “Vorig jaar waren er 80 deelnemers, dit jaar verwachten we 100 garnaalpeller. Datzelfde weekend is het ook Weekend van de Garnaal, dat gepaard gaat met de garnaalstoet.”