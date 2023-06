Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm huldigt trouwe leden: “Groot stuk van m’n sociaal leven”

Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm hield haar aperitiefconcert in gemeenschapszaal De Polder. Reden genoeg om enkele verdienstelijke leden, zoals onder meer Maurits De Keyser en Werner Fevery met respectievelijk 70 en 75 jaar lidmaatschap, in de bloemetjes te zetten.

Met respectievelijk 70 en 75 jaar trouwe dienst zijn Maurits De Keyzer (82) en Werner Fevery (87) echt wel de uitblinkers en ouderdomsdekens. “Ik ben in 1951 begonnen, alhoewel ik toen eerst nog notenleer volgde op school. In principe werd ik in 1952 echt volwaardig lid, op mijn 12de”, vertelt Maurits De Keyser, die ook nog steeds ondervoorzitter is van de muziekmaatschappij. “Bij Poldergalm heb ik altijd klarinet gespeeld, maar speelde ook een tijd sax tenor en sax alto. In de jaren 60 speelde ik met vrienden ook in verschillende bandjes waarmee we naar verschillende bals trokken om op te treden. Een prachtige tijd! Mijn ouders speelden geen muziek, maar vooral mijn vader stimuleerde dat wel. Hij kende veel mensen, waaronder de koster destijds in Dudzele, die muziek speelden. Ik heb ook drie kinderen die muzikaal zijn, waaronder mijn jongste zoon die bij de bekende coverband Edje Ska speelt. Wegens veel andere bezigheden lukt het hen niet meer om nog naar de harmonie te komen. Voor mij blijft De Poldergalm belangrijk omdat het een groot stuk van mijn sociaal leven is.”

Dat is ook zo voor Werner Fevery, die al 75 jaar lid is en op zijn twaalfde begon. “Ik begon vooral met slagwerk, meer bepaalde de ‘grosse-caisse’, een stevig instrument. Mijn vader speelde ook al bij het muziek en zo ging ik met hem mee naar de repetities op zaterdagavond. Later speelde ik ook nog bariton. Vroeger deden we wel meer opdrachten buitenshuis zoals carnavalsstoeten en de Garnaalstoet in Blankenberge. Ook in de Gouden Boomstoet in Brugge speelden we mee”, vertelt Werner. “Ik ben nu al 87 jaar oud, maar geniet er nog steeds zo van dat ik samen met mijn zoon of kleindochter, die muziekschool in Blankenberge heeft gevolgd en onder meer piano speelt, muziek kan maken bij Poldergalm.”