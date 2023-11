Koninklijke Lindezangers vieren hun kampioenen

Vinkeniersvereniging De Koninklijke Lindezangers hielden recent hun kampioenenviering in het JOC in Dentergem. Naar jaarlijkse traditie werd er eerst een bezoek gebracht aan het monument voor de overleden vinkeniers. Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht werden de kampioenen van 2023 gehuldigd. De koningstitel werd behaald door Robert Dupon met vogel Pol. Het kampioenschap werd gespeeld over vijf ritten. Hier werd de winnaar vogel Ufo van Arsene Devlieger. Kampioen 80% werd Daniel Devlieger met vogel Wout. De leden die al de ritten gespeeld hadden maar buiten de prijzen vielen, mochten toch naar voor komen om een mooie geschenkmand te ontvangen. (vadu/gf)