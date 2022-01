Koninklijke harmonie St.-Cecilia viert 200ste verjaardag

De koninklijke harmonie Sint-Cecilia wordt in 2022 tweehonderd jaar jong. Een mijlpaal die de Oostrozebeekse vereniging normaal in oktober zal vieren met een grote happening. Samen met proost en voorzitter Kristiaan Blondeel doken wij al even in de rijke geschiedenis van de harmonie.

“Met haar 200 jaar is de koninklijke harmonie Sint-Cecilia, genoemd naar de patroonheilige van de muzikanten, een van de oudste verenigingen uit Oostrozebeke en zelfs één van de oudste muziekkorpsen uit heel België”, opende proost en voorzitter Kristaan Blondeel.

Dat de harmonie na 200 jaar een hele geschiedenis met zich meedraagt, is vanzelfsprekend. Dat een amateurvereniging, die volledig afhankelijk is van vrijwilligers, na twee eeuwen nog zo actief is, is dit veel minder. Dankzij de inzet en het enthousiasme van de leden, bestuur, sponsors en sympathisanten, is de harmonie tot op de dag van vandaag een bruisende, muzikale vereniging. We doken even in de archieven van deze sterke vereniging.

Adel en hoge burgerij

Uit de archieven leren we dat tot de vroege jaren 1800 het concert- en muziekgebeuren een zaak van de adel en de hoge burgerij was. Gezien het ‘gewone volk’ wel zin had om samen muziek te maken, ontstonden er overal muziekgroepen. Zo ontstond, op 17 oktober 1822 om precies te zijn, ook het muziekleven in Oostrozebeke. Niet alleen werd er een ‘sociëteit der Muzikanten’ opgericht, maar enkele vrijwilligers startten ook met het geven van muzieklessen aan de Oostrozebeekse jeugd.

In de rijke geschiedenis van de harmonie passeerden vele dirigenten de revue. De oudere muzikanten bewaren veel goede herinneringen aan de periodes van Marcel Van Quickelberge en Luc Tjolle. Onder de leiding van deze twee dirigenten promoveerde de harmonie en bevestigde haar plaats in eerste afdeling. Luc werd in 1999 opgevolgd door de Oostrozebekenaar pur sang Filip Seynaeve en in 2007 werd het roer overgenomen door Nicolas Vierstraete.

Moderner genre

Onder Filip en Nicolas, die beiden nog spelend lid zijn, begon de harmonie aan een moderner tijdperk: naast de klassieke marsen, worden er nu ook bewerkingen van bijvoorbeeld moderne pop- en rocknummers gespeeld. Aan de vooravond van het 200-jarig jubileum kreeg het dirigeerstokje opnieuw een andere eigenaar. Kristof Casier volgde eind november 2020 Nicolas op als dirigent van het harmonieorkest.

De koninklijke harmonie beschikt ook nog over een percussie-ensemble Impulse, vroeger beter bekend onder de populaire naam ‘het trommelkorps’ met Ginstenaar Hans Beils als dirigent. Daarnaast maakt ook het majorettenkorps ‘In Motion’ deel uit van de harmonie. Deze staat al sinds 2005 onder de leiding van Claudine Catelin.

Zowel het percussie-ensemble als het marjorettenkorps vergezellen de harmonie op concerten en rondgangen op de straat. Wie de activiteitenkalender van de harmonie wat kent, weet dat ze jaarlijks een lenteconcert en een herfstconcert verzorgenen ook op talrijke andere evenementen, zoals Oostrozebeke en Ginste kermis, te vinden zijn.

Jubileumfestival

Het spreekt voor zich dat de tweehonderdste verjaardag aanleiding zal geven tot een gigantisch culturele happening. Als corona geen stokken in de wielen steekt, tenminste… Zo staat er op zondag 2 oktober een jubileumfestival gepland. Ook op Oostrozebeke Kermis zal de harmonie van zich laten horen. Gezien heel wat inwoners niet zo vertrouwd zijn met de vereniging, heeft de harmonie besloten om zelf naar de Oostrozebekenaren te stappen.

Samen met een viertal muziekkorpsen uit de omgeving zullen ze de Oostrozebeekse straten vullen met muziek. De harmonieën van Ooigem, Meulebeke, Wingene en Aarsele zullen samen met de plaatselijke harmonie Sint Cecilia door de gemeente marcheren om zo een muzikale toets te geven aan de kermis. Op het gemeenteplein zal blaasorkest Alpenroos uit Ingelmunster voor een Oktoberfest-sfeer zorgen. Daarnaast nodigt de organisator ook de Fietsende Fanfare uit, die al spelend op een stalen ros Oostrozebeke onveilig maken. Iedereen is dan ook welkom voor een drankje in de tent op het gemeenteplein.

De harmonie sluit haar feestjaar af op 19 november met het jaarlijks herfstconcert, dat voor de gelegenheid wordt omgedoopt in een jubileumconcert.