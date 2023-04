Koninklijke Harmonie Oostduinkerke krijgt nieuwe stek aan sportpark Hazebeek

Het zal de Koninklijke Harmonie ‘Vrienden van de brandweer’ Oostduinkerke als muziek in de oren klinken. Nog dit najaar zal de aannemer starten met de bouw van hun nieuwe clublokaal aan het sportpark Hazebeek.

Aan elk liedje komt een eind, en dus ook aan de liedjes die de muzikanten jarenlang hebben gespeeld in hun clublokaal ‘t Tuttertje in de Dorpsstraat in Oostduinkerke. Maar dat maakt de gemeente ruimschoots goed, want de muzikanten krijgen een gloednieuw clublokaal.

Verouderd

“Door corona werd het overduidelijk dat het pand in de Dorpsstraat echt niet meer geschikt was voor onze muzikale vereniging die het aantal leden continu ziet toenemen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “De muzikanten zaten er bijna op elkaars schoot. Het gebouw was niet alleen te klein en onpraktisch maar ook sterk verouderd. We hebben ervoor gezorgd dat de muzikale vrienden tijdelijk onderdak kregen in de Witte Burg. We hadden beloofd dat we een nieuwe locatie zouden zoeken en dat we ook rekening zouden houden met de wensen van de Harmonie. We hebben onze belofte waargemaakt. Onze vrienden krijgen een mooi lokaal waar ze naar hartenlust muziek kunnen maken. Vorig jaar mocht de harmonie 65 kaarsjes uitblazen. Een nieuw lokaal is de kers op de verjaardagstaart.”

Akoestiek

Het nieuwe lokaal wordt gebouwd aan het sportpark Hazebeek. Het was belangrijk dat de nieuwe stek in Oostduinkerke-Dorp zou blijven. De muzikanten zullen kunnen musiceren in een grote repetitieruimte met voldoende daglicht en een goede akoestiek. Er komt een apart sanitair gedeelte en een overdekt terras dat beschutting biedt bij regenweer. De instrumenten en het partiturenarchief kunnen worden opgeborgen in een stockageruimte. En waar iedereen heel blij mee is: er komt een bar, die kan worden uitgebreid via een glazen wand. Zo kan de repetitieruimte ook bij andere activiteiten worden gebruikt.

Toekomst oude lokalen

N-VA-oppositieraadslid Sander Loones opperde dat het beter ware geweest om het nieuwe clubhuis achter het petanqueterrein Bolledroom te bouwen: “Het sportpark zou sportpark moeten blijven en de ruimte zou moeten worden voorbehouden aan de atletiekvereniging. En wat gebeurt er met het oude gebouw van ’t Tuttertje?”

Burgemeester Vanden Bussche repliceerde: “Er worden duidelijke afspraken gemaakt dat er in augustus sportkampen kunnen doorgaan, en dat de muzikanten tijdens het jaar kunnen spelen. We beraden ons over de toekomst van de oude lokalen. Er is een studiebureau aangesteld om hierover een visie te ontwikkelen. Een optie is een plan voor verkaveling… Ook voor O.T.O. (Onafhankelijk Theater Oostduinkerke) zoeken we met de dienst Cultuur een oplossing.”

Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur: “Deze nieuwe cultuurtempel in Oostduinkerke-Dorp is een mooi ontwerp van Architectenvennootschap Depla voor de altijd enthousiaste harmonie van Oostduinkerke onder leiding van Jeroen Hillewaere. Alle comfort is voorzien om voluit te kunnen oefenen. De kosten voor de ruwbouw via Architect Depla bedraagt 530.441,37 euro incl. btw. Het lastenboek technieken is in opmaak. De eerstesteenlegging is voorzien op zaterdag 9 september 2023.”