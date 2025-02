Koninklijke Fotokring Argos bestaat vijftig jaar en viert dat in alle bescheidenheid: “We kunnen trots terugblikken”

Als je niet beter weet, zou je denken dat Argos in Zwevezele eerder een vriendenkring is dan een fotokring. “Eigenlijk zijn we het allebei, maar we koesteren de vriendschap binnen onze groep een tikje méér dan de fotografie”, legt bestuurslid Marc Masschelein uit. “Veel fotoclubs die het competitieve benadrukken, zijn ondertussen verdwenen. Het is precies door het jarenlange respect voor elkaar, dat we als fotokring nog bestaan. Vandaar dat we ook ons vijftigjarig bestaan in alle bescheidenheid vieren.”

Fotokring Argos ontstond op 25 februari 1974, dankzij stichters Walter Lepoutre, Laurent Dedeyne en Lode Anseel. Dat is niet alleen zo’n halve eeuw geleden, maar ook een totaal andere tijd. “Ik herinner me dat we toen nog in zwart-wit fotografeerden met Ilford-rolletjes”, lacht Eddy Warnez, een van de vroegste leden van de kring en de huidige secretaris. “Of we gebruikten kleurfilm voor dia’s. In die tijd had je meestal een Nikon of een Canon als camera. We installeerden ook een donkere kamer, om onze zwart-wit foto’s te ontwikkelen. Ik had een 50 mm en een 135 mm telelens en ik dacht dat ik daarmee de hele wereld aankon. Meer hadden we toen niet nodig. Ik vind dat nog steeds de mooiste tijd. Dat spannend afwachten, of er bij al die opnames wel een goede foto zat. Want je wist het pas als alles goed en wel ontwikkeld was.”

Rond de stoof

Het piepjonge Argos blaakte van energie. “Na amper twee jaar organiseerden we de expo ‘Oud Swevezeele’, een megasucces”, vertelt Warnez.

“Met carnavalszondag bakten we 700 pannenkoeken op de stoof” – Eddy Warnez

“We hadden oude foto’s van voor en tijdens de beide Wereldoorlogen verzameld en uitvergroot. Daar hebben we maanden aan gewerkt. De expo zou twee weekends duren, maar we moesten noodgedwongen met twee weekends verlengen want er kwamen bijna tweeduizend bezoekers. Onze vijfde verjaardag vierden we onder meer met de tentoonstelling op carnavalszondag ‘5 jaar fotokring, 1 dag kroeg’. We vergaderden toen in het verlaten café ‘Het Damberd’ op de Markt, gezellig rond de ‘buuzestove’ (plattebuiskachel, red.). Daarop hebben we liefst 700 pannenkoeken gebakken, perfect voor de clubkas. Andere jaren hielden we een ‘dreupeltent’ open met Hasseltse koffie en jenever. Ook al een schot in de roos.”

Elke maand brengt fotokring Argos op zijn webstek zijn mooiste foto’s in beeld. Dit zijn Johan De Vriese, Dirk Blommaert, Roos De Baere en David Nijs. © GF

Fotoreizen

Na een halve eeuw mag Argos zich trots ‘Koninklijke Fotokring’ noemen, met de zegen van de koning zelf. Het gouden jubileum wordt wél bescheidener gevierd. “Er is nooit zoveel gefotografeerd als vandaag”, vertelt bestuurslid Marc Masschelein. “Maar je krijgt de grote massa niet meer naar een foto-expo. Bovendien voelen we ons eerder een vriendenclub met liefde voor fotografie, dan een competitieve fotokring. Want dat zorgt alleen maar voor onderlinge problemen. Veel liever maken we een fotoreis naar Ieper, De Panne of Berlijn. Dit jaar staat Lyon op het programma. Op heel wat uitstappen gaan ook onze partners mee. We hebben al bekende fotografen op bezoek gehad, zoals Marc Slootmaekers (2006), Michiel Hendryckx (2010), Lieve Blancquaert (2013) of Vera Cammaer (2024). Uiteindelijk mogen we toch trots terugblikken op ons jubileum.”