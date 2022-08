Koninklijke Fanfare Sint-Joris viert 100ste verjaardag met taptoe: Eeuwfeest met groots slotakkoord

Zaterdag 27 augustus wordt een muzikale hoogdag in Koekelare. Voor de honderdste verjaardag van de Koninklijke Fanfare Sint-Joris zullen zes muziekkorpsen stapoptredens verzorgen in de centrumstraten van de gemeente, en is er ook een heuse taptoe.

De Koninklijke Fanfare Sint-Joris werd in 1922 opgericht en telde toen 45 leden. “Er waren eerder dit jaar al activiteiten, de vereniging kreeg ook een nieuw logo en we brachten een feestbrochure uit om onze verjaardag te vieren”, zegt voorzitter Lies Casteleyn. ” Het hoogtepunt van ons honderdjarig bestaan wordt echter de grootse ‘Taptoe Koekelare’, die gratis toegankelijk is.”

Vijftig jaar geleden

Zo’n taptoe is zeer uitzonderlijk, want de laatste in de gemeente dateert van 1972, zo blijkt uit de archieven van de Spaenhiers, de archeologisch-historische kring van Koekelare.

“Maar liefst 270 muzikanten zullen door de centrumstraten van de gemeente flaneren”, vertelt Lies Casteleyn enthousiast. “Volgende korpsen nemen eraan deel: For freedom pipes and drums (Knokke-Heist), Showkorps Willen Is Kunnen (Oostende), de Fietsende Fanfare KVC De Zwaluw (Eernegem), Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid (Koolkerke), Drumband en Majorettes van de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt (Kuurne) en de Koninklijke Fanfare Sint-Joris (Koekelare).”

“Onze fanfare treedt uit haar comfortzone en zal samen met gerenommeerde korpsen een unieke show verzorgen”, pikt Geert Vanmaeckelberghe, muzikant, choreograaf, internationaal jurylid en tamboer-majoor van de Koninklijke Fanfare Sint-Joris in. De taptoe wordt door Sint-Joris geopend om 16 uur en vindt plaats in de tuin van Huis Proot in de Noordomstraat. Daarna brengen alle andere deelnemende korpsen een eigen show in de sfeervolle tuin.”

Indrukwekkende finale

“Uiteraard zullen we als jubilerend korps ook optreden. De muzikanten oefenen al geruime tijd en we brengen een gevarieerd programma, met verschillende marsen, een popnummer en een doordachte ‘mars’-parade. De taptoe wordt tegen 18 uur afgesloten met een indrukwekkende finale met alle deelnemende korpsen. Zij zullen samen in de tuin het nummer ‘Highland Cathedral’ brengen, waarbij de doedelzakspelers een belangrijke rol spelen”, zegt dirigent Yves Dewachtere.

Vanaf 15 uur zal in de centrumstraten al heel wat te beleven zijn. De zes deelnemende korpsen verzorgen stapoptredens. Elke vijf minuten vertrekt aan Huis Proot een korps op volgend traject: Moerestraat, Dorpstraat, Zuidlaan, Markt, Kerkplein en Moerestraat. De toegang tot de straatoptredens en taptoe is gratis.

Weetjes

Sint-Joris verzorgt stapoptredens en begeleidt tal van officiële plechtigheden in Koekelare. In de zomer pakt ze uit met optredens aan de Belgische kust. Het jaarlijks lenteconcert, de barbecue en het Ceciliafeest zijn de andere hoogtepunten van de eeuweling. De muzikanten repeteren wekelijks in het Da Vinci Atheneum, op maandag- of zaterdagavond. RitMiKo is de afdeling van Sint-Joris waar jongeren kennis maken met ritme en muziek. (EV)