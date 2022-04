Koninklijke Fanfare Sint-Joris in Koekelare viert eeuwfeest met grote taptoe

De koninklijke fanfare Sint-Joris in Koekelare is in feeststemming. De muziekvereniging is een eeuw jong en viert dat met een lenteconcert en voor het eerst in haar geschiedenis, een taptoe met 200 muzikanten. “Daarnaast wordt met het muziekatelier ‘RitMiKo’ de operatie verjonging ingezet”, vertelt een trotse voorzitster Lies Casteleyn.

De vereniging ontstond in 1922 als ‘turnmuziek Sint-Joris’ en bestond toen uit 19 muzikanten en slagwerkers als begeleiding van 80 turners. Na WOII groeide en bloeide het Koekelaarse muziek en op vandaag telt het 45 spelende leden. Wij hadden naar aanleiding van dit eeuwfeest in het repetitielokaal De Regenboog een babbel met ouderdomsdeken Luc Augustyn (sax-bariton), Patrick Deprince (euphonium), Ann Stellamans (sopraansax) en voorzitster Lies Casteleyn (saxofoon-alt).

Trommelen op stoelen

“100 lentes jong, wie had dat in 1922 ooit durven dromen?”, steekt Lies van wal. “En ja, ik ben gekipt en geboren in Sint-Joris want wij woonden boven het lokaal Ons Huis. Ik ben als kleuter al vroeg beginnen trommelen op de stoelen toen ik het muziek hoorde spelen. Mijn vader was muzikant, nonkel Georges ook en later ik ook”, pikt een lachende Luc Augustijn in. “Veel veel later trad ook mijn zus Christine toe. Je moet weten: muziek spelen was toendertijd een mannenzaak en meisjes werden niet toegelaten. Het bestuur werd geleid door o.a. de toenmalige onderpastoor Verhelst en die verzette zich daar fel tegen. Er mocht toen ook geen muziekfeest gehouden worden omdat er kon gedanst worden en dat was zonde!”

“Ik leerde echter onze Christine spelen en onze toenmalige chef, de heer Coghe, kwam eens binnen in de zaal toen ze aan ‘t spelen was en die was stomverbaasd. Hij zei: ‘kun jij spelen, kom jij vanavond maar in de reke zitten. Diezelfde week kwam er een afgevaardigde van de onderpastoor zeggen tegen Maria dat dit niet mocht. Maar de chef zei: “Je gaat spelen en erbij blijven.” En de ban was gebroken. En als je nu ziet hoeveel vrouwen ons korps telt.”

Tal van evenementen

“Een 100-jarig jubileum zonder eeuwfeest, dat kan niet”, zegt Lies Casteleyn. “Onze vereniging kreeg een nieuw eigentijds logo en er staan dit jaar tal van jubileumevenementen op stapel. We hielden recent een geslaagde editie van Lunch@Home, brengen binnenkort een feestbrochure uit, verzorgen een lenteconcert, verschillende stapoptredens en organiseren ook voor het eerst een taptoe waar 200 muzikanten zullen aan deelnemen.”

“Een eerste muzikaal hoogtepunt is ons lenteconcert op zaterdag 23 april in De Balluchon”, nodigt voorzitster Lies Casteleyn uit. Kaarten kosten 12 euro en voor kinderen tot twaalf jaar 6 euro. Bestellen kan op 0477 61 30 08 of sintjoriskoekelare@gmail.com.

Zaterdag 27 augustus is er dan de apotheose met een taptoe met zes verschillende korpsen. “We zullen niet alleen in de binnentuin van Huis Proot te zien en te horen zijn, maar ook in het centrum van Koekelare”, besluit Lies Casteleyn, die nog meegeeft dat via het pas opgestarte muziekatelier RitMiKo, wat staat voor Ritmisch Musiceren in Koekelare, de operatie verjonging wordt ingezet. (EV)