Koninklijke Brugse Schaakkring kroont zich tot landskampioen: “In oktober ‘kampioenenbal’”

De Koninklijke Brugse Schaakkring schreef onlangs geschiedenis. De eerste ploeg kroonde zich tot landskampioen in de hoogste klasse van de nationale interclubcompetitie. De KBSK had de titel reeds op zak en gaf die op de laatste speeldag nog meer glans door in Wachtebeke te winnen.

In de 90-jarige geschiedenis van de Koninklijke Brugse Schaakkring (KBSK) wist niemand zich eerder op het hoogste nationaal niveau in de top drie te vestigen. “Er waren twaalf ploegen in onze reeks. We begonnen met de ambitie om hoogstens vierde te eindigen. Gezien de goede resultaten moesten we die doelstelling halfweg bijsturen”, vertelt interclubverantwoordelijke Chris De Spiegelaere.

“Een speeldag bestaat uit acht individuele partijen. De andere ploegen stellen hierbij veelal buitenlanders op. Wij daarentegen spelen met veel Belgen.”

De KBSK steeg ongeveer twintig jaar geleden naar de hoogste afdeling. “In het begin was het strijden tegen de degradatie. We zijn langzaamaan sterker geworden, vooral door onze goede jeugdwerking”, vindt ploegkapitein Tom Piceu uit Oostkamp.

“Verschillende spelers waren goed voor nationale titels. Plus ons budget is maar een kwart van de andere teams die in het verleden kampioen speelden. Dat komt door die eigen opgeleide spelers die in ons land de top bereikt hebben. En dus in staat zijn om het tegen die buitenlandse grootmeesters op te nemen. De laatste twee jaar hebben we dit aangevuld met een aantal relatief jonge spelers die van andere clubs kwamen, maar die voor Brugge kozen omwille van de ambitie en de teamspirit die er heerst.”

Omdat niet altijd alle spelers binnen de eerste ploeg beschikbaar waren, hebben ook de invallers het bijzonder goed gedaan. “Het is een beloning voor het harde werk, de vele jaren investering van tijd, energie en geld in de jeugdwerking”, benadrukt Piceu.

Bovendien zijn twee KBSK-spelers zeker van een prestigieuze titel in het schaken. Koen Leenhouts uit het Nederlandse Oostburg is reeds twintig jaar verbonden aan de club en behaalde de titel van Grootmeester in het schaken. Het hoogste wat je kan bereiken, het niveau van een professioneel. Sim Maerevoet behaalde dan weer de titel van Internationaal Meester. De Antwerpenaar speelde dit seizoen voor het eerst bij de KBSK. Een derde speler, Warre De Waele, komt nu dicht in aanmerking om diezelfde titel binnen te rijven.

Naar Albanië

De landstitel betekent dat de Brugse Schaakkring aan de European Club Cup kan deelnemen. Dat ‘kampioenenbal’ heeft plaats in oktober, in Durres in Albanië. “Daar vertoeven we tussen de echte toppers, zoals de Noor Magnus Carlsen en andere. Met wat geluk komen we ook tegen hen uit”, besluit Tom Piceu. (ACR)