Koninklijke Automobielclub Leopard in Koksijde gehuldigd voor zijn 55-jarig bestaan

Tientallen glimmende oldtimers op het plein voor het gemeentehuis waren een gesmaakte blikvanger toen burgemeester Marc Vanden Bussche en het schepencollege de leden van de Koninklijke Automobielclub Leopard officieel in de bloemetjes zetten naar aanleiding van het 55-jarige bestaan.

De geschiedenis van de vereniging gaat terug tot 1967, toen ‘Autostal Leopard’ werd opgericht onder de stuwende kracht van de eerste voorzitter Roger Hautekeete. In 1972 organiseerde de club de eerste rally, de ‘12 Uren van De Panne’.

In 1973 kreeg de club de huidige naam, ‘Automobielclub Leopard’, die in 2017 een koninklijk kroontje in het logo kreeg. “Vandaag tellen we zo’n 250 leden, waarvan 150 met een oldtimer”, zegt Francy Rys, die al jaren de begeesterde voorzitter van de club is.

Beurs

“Ook heel wat tweedeverblijvers en inmiddels trouwe Franse leden hebben de weg naar onze club gevonden. Tijdens de pandemie hebben we het even lastig gehad, maar nu organiseren we weer volop ritten en binnenkort ook onze oldtimerbeurs in de Kerkepannezaal, die in 2019 een echt succes was, met meer dan 1.200 bezoekers.

We zijn ook blij dat ons bestuur versterking kreeg met nieuwe en jongere leden, met Yves Deboeverie, Cathy Devos, David Hoquez , Stephane Rooryck en Bas Venus. Zo blijft de opvolging verzekerd!”