Koninklijk plaket voor het Brugs Centrum voor Onderwatersport

Het Brugs Centrum voor Onderwatersport (BCOS) heeft woensdagavond eindelijk het officiële plaket ‘Koninklijke Maatschappij’ ontvangen dat het twee jaar geleden al had moeten krijgen voor zijn vijftigjarig bestaan. Mooi, maar “het blijft moeilijk om de jeugd nog te motiveren”, klinkt het.

“De titel ‘Koninklijke Maatschappij’ beloont de jarenlange werking van een vereniging en dat is de verdienste van alle leden”, zei gouverneur Carl Decaluwé, die met twee jaar vertraging aan vijftien West-Vlaamse verenigingen een plaket mocht overhandigen.

“Het is in deze tijden wel niet meer evident om mensen lid te maken, want er is een groot aanbod van allerhande activiteiten. Na een onderbreking door corona staan we hier toch met een groot aantal verenigingen, en dat bewijst dat men in West-Vlaanderen bijzonder gedreven is. Verenigingen zorgen ervoor dat men een hobby kan uitoefenen, en dat is een essentieel element voor een gelukkig leven. Verenigingen zorgen ook voor samenhorigheid.”

Bij de nieuwe lichting verenigingen die zich nu ‘koninklijk’ mogen noemen omdat ze al minstens vijftig jaar bestaan, is ook het Brugs Centrum voor Onderwatersport (BCOS). Het bestaat al 52 jaar en telt een honderdtal leden – een aantal dat de laatste jaren stabiel is gebleven.

Duiken

“Elke maandagavond trainen we in het zwembad van LAGO Brugge Olympia. Daarnaast gaan we duiken in de Oosterschelde en in het Grevelingenmeer, en elk jaar organiseren we in mei en augustus een duikweekend in Nederland”, vertellen materiaalmeester Patrick Couckuyt en commissaris André Van De Keere.

“Wie wil weten of duiken iets voor hem of haar is, kan bij ons drie initiatielessen volgen, voor twintig euro. Wij zijn de enige Brugse duikclub die ook jeugdduiken aanbiedt, vanaf de leeftijd van acht jaar. Het blijft echter moeilijk om de jeugd te motiveren. We doen daarom ook mee aan ‘Sport Na School’ en aan de ‘Dag van de Brugse Sportclub’, en dat levert soms nieuwe leden op. Wij proberen ook jongere mensen in het bestuur te krijgen, maar ook dat is moeilijk.”

“Tot nu toe hebben we nog geen enkel ongeval voorgehad. Dat danken we aan een heel sterke opleiding en aan het feit dat we ons materiaal goed onderhouden en controleren.”

Ook de voetbalclub VV Breughelvrienden werd koninklijk, maar niemand van de club kwam woensdag het plaket in ontvangst nemen.

