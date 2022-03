Koninklijk Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk zoekt mannelijke koorleden: “bassen en tenoren welkom!”

Het Koninklijk Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk, kortweg KPZ Sint-Lodewijk, wil er wat graag enkele mannelijke koorleden bij. “Specifieke voorkennis is niet vereist”, dirigent Wim Vancauwenberghe.

‘Muziek is de moedertaal van het hart’, beweerde ooit Ernst Hohenemser. Van de onwrikbare waarheid die achter deze gevleugelde woorden schuilgaat, hoef je Wim Vancauwenberghe niet te overtuigen. Wim is maatschappelijk assistent van opleiding en werkt als ERM Risk Expert voor de Christelijke Mutualiteit (CM). Muziek is al vele jaren zijn grote passie. Het is een belangrijke constante in zijn leven. Hij staat op met muziek en gaat ermee slapen…

Met het koor Fine Fleur stond hij ruim 100 keer op het podium van de Night of the Proms in het Sportpaleis in Antwerpen, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Hij zong ook mee tijdens concerten van Ennio Morricone in Frankrijk, Nederland en België. Wim is al sinds november 2011 dirigent van het Sint-Bavokoor in Lauwe. “Met deze enthousiaste groep luisteren we de mis op tijdens kerkelijke feestdagen en begrafenissen”, stelt Wim. “Er staan, in normale tijden, heel wat activiteiten op het jaarprogramma.”

Bassen en tenoren

“Ik ben ook al geruime tijd lid van het Koninklijk Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk en heb eind juni 2020 het dirigeerstokje overgenomen van Jeanno Defrenne. Wij zijn gekend als een kerkkoor, maar onze songlist reikt tegenwoordig toch heel wat verder dan die typische kerkliedjes. De wekelijkse repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.30 tot 22 uur in de kerk van Sint-Lodewijk.”

“Het gaat uitstekend met het koor, dat 81 jaar geleden werd opgericht door de gebroeders André en Remi Titeca en in de beginjaren enkel uit mannen bestond. Maar… het zijn nu precies de mannen die ons wat parten spelen. We kunnen best wat extra mannelijke koorleden, bassen en tenoren, gebruiken. Iedereen die van zingen houdt, zal zeker zijn gading vinden bij ons.”

(RD)