Koningsschieting bij de Brigandschutters

Bij de doelschutters de Brigands wordt de traditie in ere gehouden. Jaarlijks wordt er een koningsschieting gehouden in hun lokaal onder de hoofdtribune van sv Ingelmunster. De koningsschieting is ook het jaarlijkse feest van de doelschutters. De schuttersmaatschappij telt een dertigtal leden en er wordt ook deelgenomen aan de nationale competitie. Na een uurtje funschieten werd er voor de punten en voor de titels geschoten. Bert Lobelle werd de nieuwe koning. Hij krijgt naast zich Kurt Maddens als baljuw. Er was ook een koningin en die titel ging naar Vanessa Coppens. Borg Deryckere schoot zich voor de eerste keer tot prins. Na de schieting werd het feest verdergezet met een heerlijk souper en een danspasje. Op de foto zien we de Brigandschutters op hun jaarlijkse koningsschieting. (CLY/foto CLY)