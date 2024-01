Koningen en koninginnen bij La Palette in Komen

In hun lokaal in het stationsgebouw van Komen kwamen leden en sympathisanten van kunstenaarscollectief La Palette bijeen om hun driekoningenfeest te vieren. Heel veel taarten en koffie waren de ingrediënten van deze voormiddag. Uiteindelijk stak er in iedere taart wel een kroontje, zodat er evenveel koningen als koninginnen gevierd konden worden. We zien op de foto de leden en sympathisanten samen met voorzitter Bernard Ryckaert, die aan alle gevierden en aanwezigen zijn gelukwensen voor 2024 overbracht. (foto ZB)