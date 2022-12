Kon. Harmonie St Cecilia Merkem viert verdienstelijke muzikanten

Op het jaarlijkse St Ceciliafeest in Merkem werden op zondag 20 november, in het Stationshuis in Merkem, de verdienstelijke muzikanten in de bloemetjes gezet met een ereteken.

De tinnen eretekens voor 10 jaar waren voor Hannah Debergh, Marjolein Capoen en Simon Debergh. De kristallen eretekens voor 15 jaar voor Claudine Vangheluwe, Steven Vanoverberghe, Maarten Vanoverberghe, Peter Vanoverberghe, Wouter Vanoverberghe, Dirk David en Anneke Vanhove. Het porseleinen ereteken voor 20 jaar gaat naar Gilbert Vangheluwe en Delfien Syx. Voor 25 jaar werd het zilveren ereteken uitgereikt aan Danny Hondeghem en Johny Degrauwe. Het parel ereteken voor 35 jaar was voor Luc Debergh, Daniël Igodt en Michaël Luca.

Kregen een robijnen ereteken voor 40 jaar: Johny Clynckmaille, Miet Zoete, Willy Leeman en Roger Viaene. Het safieren ereteken voor 45 jaar was voor Katrien Leeman, Anne-Marie Ooghe, Danny Vanroose en Willy Schapman. Het gouden ereteken voor 50 jaar was voor Rudy Beeckaert.

Roger De Keyser kreeg het smaragd ereteken voor maar liefst 55 jaar. Willy Desender deed er met zijn 70 jaar dienst een schep bovenop. Hij kreeg het Platina ereteken en daarbij nog de Gouden Palmen van de Kroonorde. (ACK)