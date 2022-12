Komense scouts krijgen subsidie van maar liefst 20.000 euro

Een kerstgeschenk van formaat voor de scouts van Komen-Waasten. Het Waalse gewest kende hen een subsidie van niet minder dan 20.000 euro toe voor de renovatie van hun lokaal.

Blij, heel erg blij!” Augustin Durnez (22), leider van de pioniers, is euforisch wanneer hij het nieuws deelt. “Al meer dan tien jaar zitten we op dezelfde plaats, hier in de Driehoekstraat. Hoewel we systematisch kleine renovatiewerken hebben uitgevoerd, begon het gebouw wel sporen van de gezegende leeftijd te tonen. In maart dit jaar werden we dan nog eens geviseerd door enkele vandalen, die hier de boel zijn komen slopen. Het was dus duidelijk dat grote werken meer dan welkom waren.”

Met wat durf en heel wat geduld dienden de scouts een subsidiedossier in bij de Waalse overheid, met succes. “Op momenten leek er geen einde te komen aan de papieren die we moesten invullen maar we beten door”, sluit Augustin af. “We konden de overheid met ons dossier bekoren en kregen een positief besluit. We ontvangen dan binnenkort ook het bedrag van 20.000 euro waarmee we ons gebouw kunnen renoveren. Een deel van het werk zal door professionals worden uitgevoerd maar we zijn en blijven scouts. Waar we kunnen zullen we dan ook zonder aarzelen zelf de handen uit de mouwen steken.”