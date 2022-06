Komense Rummikub club deelt medailles uit aan leden

Afgelopen weekend deelde de Komense Rummikub club medailles uit aan haar leden. Hiermee komt een einde aan een intensief jaar en kan men beginnen met het plannen van het volgende seizoen. Meer nog dan een gezellige vereniging is de Rummikub club de afgelopen jaren uitgegroeid tot een heus instituut in de grensgemeente.

Wie voor het eerst kennis maakt met de voorzitter en de leden van de Rummikub club, kan zich moeilijk inbeelden dat het verhaal op een wel erg ongelukkige manier van start ging. “In 2004 liep mijn huwelijk op de klippen, een pijnlijk moment waarna ik me helemaal te pletter verveelde.”

John Verfaillie (44), bezieler en voorzitter van deze bijzondere club, blikt terug op een alles behalve alledaagse geschiedenis. “Vraag me niet waarom maar op een dag besloot ik een Rummikub spel aan te schaffen. Steentjes, cijfertjes en kleurtjes? Ik begreep er geen snars van maar ik had helemaal niets om handen dus ik begon me te verdiepen in niet alleen de spelregels maar ook verschillende speltactieken.”

Zilver op WK

“Youtube werd mijn beste vriend en voor ik het wist speelde ik mee in meerdere competities. In 2012 brak dan een belangrijk moment aan want ik mocht ons land vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen. Tegen alle verwachtingen bracht ik het zilver mee naar huis en kon ik mezelf 1 jaar lang bij de besten ter wereld rekenen. Van iemand die er niets van begreep tot de wereldtop? Het is het soort verhaal dat je eigenlijk niet voor mogelijk houdt.”

Zijn prestatie ging in Komen niet onopgemerkt voorbij en al snel kwam men bij hem aankloppen met vragen over het gezelschapsspel. “En zo is de bal uiteindelijk aan het rollen gegaan”, lacht hij.

“We begonnen eerst met wat vrienden in het jeugdhuis maar al snel groeide het en bleef het groeien. Mensen konden niet alleen het spel smaken, vooral het vriendschappelijke was een absolute voltreffer. Waar anders kun je op competitieniveau gaan spelen, met een tafel waar een rekel van 12 jaar het opneemt tegen een ouwe rot van 70 jaar? Toen we te groot werden voor het jeugdhuis opende de uitbater van het Vintage café voor ons de deuren in 2020 en zo zijn we aangekomen op het punt van vandaag.”

Hoofdprijs

De leden tekenden dan ook massaal present voor de uitreiking van de jaarlijkse medailles, met enkele lokale politici in hun kielzog. “Onze club telt zowel mensen van Komen als mensen die van over de landsgrens komen”, pikt John in.

“Iedere keer we spelen worden niet alleen punten gesprokkeld door winst, er is ook een prijs voor aanwezigheden. Het is een moment waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt en vooral in de nasleep van de coronacrisis was dit contact meer dan ooit broodnodig.”

John ging zelf, als torenhoog favoriet, met de hoofdprijs naar huis al was hij vooral erg trots op de prestaties van zijn ‘poulain’. “Abriel is één van onze jongste leden maar blinkt uit met zijn inzicht”, glundert de voorzitter.

“Hij doorziet het spel en heeft al verschillende eigen strategieën weten te bedenken. Natuurlijk ben ik trots dat hij deel uitmaakt van onze club want als geen ander toont hij aan dat dit spel, een klassieker onder de klassiekers, nog steeds generaties weet te verbinden. In tijden van digitaal geweld en computerspelletjes bij de vleet, is dat toch een bewonderenswaardig gegeven.”