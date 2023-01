Komens jeugdcentrum MJC organiseert Geekclub: “Eigen gameconsole ontwikkeld”

Hoe combineer je de liefde voor computerspelletjes met het idee dat jongeren minder afhankelijk van hun computerscherm moeten worden? Dat was het uitgangspunt van de Geekclub, een organisatie van het Komense jeugdcentrum MJC. Een succesverhaal zo blijkt want ontelbare jongeren vonden er ondertussen al de weg naar de maandelijkse bijeenkomsten.

“Om me vroeger uit mijn kamer te krijgen, moest je echt wel heel wat moeite doen hoor!” Antoine Moity (35), animator binnen de jeugdwerking en één van de drijvende krachten achter de Geekclub, besloot 4 jaar geleden om zijn twee passies te gaan combineren. “Het feit dat jongeren computerspelletjes spelen hoeft niet echt een probleem te zijn, het feit dat ze zich daarom compleet afzonderen van de maatschappij is het dan weer wel. Het concept van de Geekclub was dan ook om hier maandelijks een bijeenkomst te organiseren van gelijkgezinden, waar we over verschillende geek-thema’s spreken. De nieuwste games of de trends op gebied van technologie? Het passeert hier allemaal de revue op een hapklare manier. Soms komen er ook gasten langs die een inkijk geven in hun manier van leven. Zo hadden we een ex professionele gamer, een kerel die op internationaal niveau computergames in competitie speelde, die nu zelf een team heeft opgericht. Hij stelde zijn team voor en probeerde meteen ook mensen warm te maken om te gaan deelnemen.”

Technische kennis

De coronacrisis stelde de Geekclub voor een nieuwe uitdaging maar bracht meteen ook een nieuwe kans met zich mee. “We speelden al een geruime tijd met het idee om onze leden wat meer technische kennis bij te brengen al stond niet iedereen hiervoor te trappelen”, lacht Antoine. “Het geven van les, vooral in materie zoals programmeren, wordt al heel erg snel saai. De interesse van onze leden zakte dan ook in elkaar en we moesten dus een creatieve oplossing vinden. Toen kwamen we op de proppen met een eigen gameconsole, een soort van arcadekast met spelletjes die we nog kennen uit de lunaparken. Het concept moest volledig zelf worden gebouwd en dus moest er ook heel wat worden opgezocht. Van solderen tot timmeren en zelfs programmeren? Het hoorde allemaal bij de bouw van de arcadekast en zo werden die saaie lessen heel wat aangenamer. Toen de coronacrisis wild om zich heen sloeg en bijeenkomsten verboden waren, lieten onze leden zich niet kennen. Via online vergaderingen bleef iedereen intensief doorwerken, waardoor het project tot een goed einde werd gebracht.”

Arcadekast

Met 2022 achter de rug en 2023 die ons opwacht, gaat ook de Geekclub onverminderd verder. “Dit jaar willen we onze arcadekast volop gaan inzetten, niet alleen om te gamen maar ook om andere jongeren warm te maken voor het idee”, sluit Antoine af. “Daarnaast willen we ook enkele bijeenkomsten organiseren waar ook ouders worden uitgenodigd. Zo maken ze kennis met een onbekende zijde van de wereld waarin hun kinderen leven en zien ze ook dat er een flinke portie educatie aan het geheel is verbonden.”