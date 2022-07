Koersen tijdens Bosmolens Ommegang: voor derde keer parochianenkoers en voor het eerst een koppeltijdrit

Geen wielerdriedaagse meer op De Bosmolens, maar niettemin wordt er wel nog veel gefietst tijdens Bosmolens Ommang (22-24 juli). Er is de parochianenkoers (Bosmolens Cycling) op zaterdag, de koppeltrijdrit op zondag en heel het weekend door kun je de gezinsfietstocht afhaspelen.

Bosmolens Ommegang heeft een lange traditie van wielerwedstrijden. Van nieuwelingen tot liefhebbers, ieder jaar werd er duchtig gekoerst op de Bosmolens en de Mol. “We hebben dit jaar overwogen om een wedstrijd voor meisjes nieuwelingen op poten te zetten, omdat we hier nog wel wat jonge damescoureurs op de wijk wonen hebben. Maar het was niet mogelijk omdat de datum al ingenomen was door een andere organisatie”, zegt Wim Toebat die samen met de Thierry’s Sabbe en Callens het triumviraat vormt dat de schouders zet onder het wielerluik van Bomsmolens Ommegang.

“Voor wie liever wat rustiger fietst, is er de gezinsfietstocht”

Al voor corona werd een parochianenkoers – onder de naam Bosmolens Cycling – in het leven geroepen. “Die zal nu op zaterdag om 18 uur voor de derde keer op gang geschoten worden. We hebben het reglement wat soepeler gemaakt. Vroeger was het de vereiste dat je in Izegem woonde of geboren was. Nu zijn andere linken met Izegem – er werken bijvoorbeeld of getrouwd zijn met een Izegemse – ook goed om te mogen deelnemen. De inschrijvingen verlopen vlot, maar er mogen nog mensen bij. Vroeger waren we beperkt tot 50 renners, maar dat was omdat ons parcours beperkt was in lengte. We hebben er nu een stukje bijgedaan, zodat dat geen probleem meer is.”

Het parcours start aan de achterkant van de feesttent in de Boterstraat, via de Meensesteenweg gaat het richting Kokelarestraat, aan La Talpa rijdt men links om zo via de Molstraat en de Oude Iepersestraat aan de Aquafish de Leenstraat te dwarsen en zo opnieuw richting Boterstraat te rijden. Er zijn elf rondes, goed voor in totaal 50,5 km. De dames koersen in één categorie, de heren in twee: boven en onder de 45 jaar. De eerste ronde wordt achter de wedstrijdwagen afgewerkt, daarna is het tien ronden volop koers.”

Lange rechte stukken

Op zondag vanaf 14 uur is er dan de koppeltijdrit, met een zestal categorieën. Ook jeugd tussen 12 en 16 jaar is toegelaten. In de Boterstraat zal een heus afrijpodium opgesteld staan. “Het parcours is vrij gelijkaardig aan dat van Bosmolens Cycling, maar in de Molstraat wordt nog doorgereden richting windmolens om dan zo via de Wolvenhofstraat opnieuw op het parcours uit te komen. We doen dit om lange stukken te creëren waarop er snelheid gemaakt kan worden.”

Gedetailleerde kaart

En voor wie liever iets rustiger fietst is er de gezinsfietstocht. Je kan kiezen tussen 25 of 42 kilometer over autoluwe wegen. “Inschrijven kost zes euro, maar daarvoor krijg je al koffie met gebak aan de start in café Sportief en een drankje in de tent achteraf. De tocht leidt richting Wevelgem en zal goed uitgepijld zijn. Maar de deelnemers krijgen ook nog een gedetailleerde kaart mee. Starten kan zaterdag én zondag tussen 10 en 16 uur.”