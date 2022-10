Koerscomité Noorden Sterk in Ledegem al 75 jaar actief voor lokaal koersgebeuren: “Zonder jeugd geen koers”

Het koerscomité Noorden Sterk bestaat 75 jaar. In aanwezigheid van oud-renners Eric Leman en Freddy Maertens en wielerspeaker Henri Bostyn werden de wielerliefhebbers vorige week zaterdag ontvangen in het gemeentehuis van Ledegem.

75 jaar is niet niets. Het koerscomité Noorden Sterk kleurt al jaren het wielergebeuren in de gemeente Ledegem. 75 jaar geleden namen Maurice Callewaert, Jules Masschelein, Odiel Hoedt en Gery Wyffels het heft in handen en richtten een koerscomité op. Uitvalsbasis was café De Vojageur, waar Gery Wyffels achter de toog stond.

Het comité werd gedoopt tot ‘Noorden Sterk’. Het comité pakte in de beginjaren telkens uit met een wielerwedstrijd in oktober. De renners spurtten langsheen tal van cafeetjes. Via de Groene Jager ging het richting de Vlasbloeme en de Vojageur. Later werd het parcours uitgebreid met café De Reisduif. Mede doordat verschillende andere cafés wegvielen vond de vereniging een nieuw lokaal in dat café.

Willen is kunnen

Ook het iets verderop gelegen café Sint-Pieter had een koerscomité: ‘Willen is kunnen’. Zij organiseerden telkens op tweede paasdag een wielerwedstrijd. Toen ‘Willen is kunnen’ er mee stopte nam Noorden Sterk de organisatie van die koers over. Tot op vandaag organiseert de vereniging een wielerwedstrijd op paasmaandag. De koers in oktober verdween uiteindelijk wel. “Onder andere Frans Vandeweghe speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de club”, aldus schepen van Sport Sybille Geldhof (CD&V/VD). Zij dook in de geschiedenisboeken en kreeg ook informatie van enkele voormalige bestuursleden van de club. “Frans was secretaris van Koerscomité Ledegem. Zij waren het enige koerscomité in de gemeente dat aangesloten was bij de Wielerbond. Vroeger kon je geen koers organiseren zonder aangesloten te zijn bij de Wielerbond. Frans regelde alles voor Noorden Sterk.”

Parcours

Enkele jaren geleden blies een nieuw bestuur nieuw leven in Noorden Sterk. Voorzitter Rik Masil, secretaris Luc Clarysse, penningmeester Kato Talpe en bestuursleden Regi Goemaere, Dirk Nollet, Geert Dessein, Stefaan Dewerchin en Tony Masure organiseren nu telkens op paasmaandag een koers voor eerstejaars nieuwelingen en een voor tweedejaars nieuwelingen. “Na het wegvallen van café De Reisduif hebben we inmiddels met café Sint-Pieter een nieuw clublokaal gevonden. We kijken er naar uit om volgend jaar een koers te organiseren. Het parcours zal wel iets anders zijn dan in het verleden”, aldus schepen Geert Dessein, die vorige zaterdag op het gemeentehuis eens langs de andere kant van de tafel mocht zitten.

Geen koers zonder vrijwilligers. Dat beseft men ook bij het koerscomité Noorden Sterk. “We zijn erg blij dat we nog elk jaar kunnen rekenen op een pak mensen dat op paasmaandag meehelpt alles in goede banen leidt. Denken we daarbij bijvoorbeeld aan de seingevers van seingeversclub Rikko. Zonder hen zou het moeilijk worden om nog een koers te organiseren”, aldus voorzitter Rik Masil.

Dat Noorden Sterk nieuwelingenkoersen organiseert, is een bewuste keuze. “Zonder de jeugd zijn er straks geen nieuwe Evenepoels. Het is belangrijk dat we die jongeren steunen en koersen aanbieden. Daarbij staat veiligheid natuurlijk centraal. Zo was Noorden Sterk het eerste comité dat voor jongerenwedstrijden ook de hulp inschakelde van de firma Boplan, gespecialiseerd in veiligheidstotems.”