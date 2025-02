Koenraad Vandamme volgt Maurits Dommecent op als voorzitter bij Tuinhier Vlamertinge: “Enkele nieuwe accenten leggen”

Op het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van Tuinhier Vlamertinge werd een nieuwe voorzitter aangesteld. Na meer dan 20 jaar gaf Maurits Dommecent de fakkel door aan Koenraad Vandamme (47).

De vzw Tuinhier is de grootste tuinliefhebbersvereniging van Vlaanderen. Tuinhier bestaat uit ongeveer 200 plaatselijke afdelingen. Maurits Dommecent is sinds 1987 bestuurslid van Tuinhier Vlamertinge. Sinds maart 2003 was hij voorzitter. Koenraad Vandamme, zaakvoerder van De Buxushoeve in Vlamertinge, volgt hem op. “Met Tuinhier Vlamertinge is het ons doel om de hobbytuinier te stimuleren”, vertelt Koenraad. “Dit doen we door voordrachten, workshops en groepsactiviteiten te organiseren. Het nieuwjaarsfeest ging door op zondagmiddag 26 januari in OC Vlamertinge en we hadden een mooie opkomst. Het feestmenu bestond uit aperitief, gevolgd door een vispotje, kalkoengebraad, taart en koffie. Daarnaast was er een grote tombola met uitgebreide prijzentafel.”

80 leden

“Onze vereniging telt 80 leden en dat zijn voornamelijk Vlamertingenaars. Ook mensen uit de naburige dorpen en gemeenten zijn lid. Wie groene vingers heeft en lid wil worden, kan ons gerust contacteren via mail of Facebook. Met het bestuur zitten we een vijftal keer per jaar samen. We hebben met Kevin Lemahieu en Cindy Fleurbaey twee nieuwe bestuursleden. Door die verjonging zag ik het zitten om de fakkel van Maurits over te nemen. Jacques Bruneel blijft ook bestuurslid en Bea Vanneste en Magda Pareyn stapten uit het bestuur.”

Nieuwe accenten

“Met het vernieuwde bestuur willen we enkele nieuwe accenten leggen, maar we zullen zeker niet alles omgooien. De komende maanden is de activiteitenkalender weer goed gevuld. In maart is er een voordracht over kruiden, in april een workshop over het maken van een paasstuk. Later gaan we nog op uitstap naar Inagro in Beitem. In de zomer volgt een begeleide boswandeling in De Lovie. In het najaar is er onder meer een voordracht over rozen en ook de jaarlijkse kerstmarkt bij ons in De Buxushoeve wordt mee ondersteund door Tuinhier.”