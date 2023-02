Koen Byls, volwassen begeleider van Chiro Avelgem: “Vrijwilligerswerk heb ik van thuis met de paplepel meegekregen”

Van 25 februari tot en met 5 maart is het de week van de vrijwilliger. Koen Byls is zonder twijfel een van de meest gedreven vrijwilligers in Avelgem en omstreken. Voor de lokale Chiro is hij intussen een vaste waarde. Er staan al ontelbare jaren in de jeugdbeweging op zijn teller. Eerst als lid, dan als (groeps)leider nadien in het gewest en tot op heden als volwassen begeleider.

Wie Koen Byls zegt, zegt automatisch Chiro Avelgem en omgekeerd, maar in de Chiro wordt hij eigenlijk enkel nog met ‘Boenie’ aangesproken. Byls startte in de Chiro op 8-jarige leeftijd. “Ik ben zoals de meeste leiders gestart als lid”, opent Byls. “Ik amuseerde me in de Chiro en keek op naar mijn leiding. Volgens mij is dat één van de grootste redenen waarom ik in de leiding ben gestapt toentertijd.” Volgens Byls is dat een logisch verloop voor verenigingen zoals de Chiro. “Net zoals mensen die na hun voetbal-, volleybal- of basketcarrière in het bestuur terechtkomen, ben ik blijven plakken in de Chiro.”

Kwalitatief werk leveren

“Ikzelf doe eigenlijk niet zo veel werk in de Chiro”, zegt Koen vastberaden. “Mijn taak bestaat vooral uit het begeleiden van de leiding. Door mijn jarenlange ervaring kan ik ze tips meegeven. Soms moet ik ze ook eens op de vingers tikken of kritisch zijn op wat ze zeggen of doen. De leiding kan daarmee aan de slag en dat doen ze ook uitstekend. Als volwassen begeleider sta je daar naast en kijk je erop toe dat alles in goede banen wordt geleid. Het is namelijk de bedoeling dat de lat hoog blijft liggen. De leiding moet kwalitatief werk leveren, zodat het een verrijking is voor de inwoner van Avelgem en omstreken. Eigenlijk wordt het echte vrijwilligerswerk in de Chiro dus door de leiding zelf gedaan.”

Ik kan met zekerheid zeggen dat de jeugd zich nog met veel plezier vrijwillig inzet

Koen Byls zijn grootste motivatie om zich zo hard in te zetten voor de jeugdbeweging ligt niet louter bij de jeugd zelf. Vrijwilligerswerk is volgens Byls enorm belangrijk voor onze maatschappij. “Als je het aanbod bekijkt in Avelgem voor jongeren zoals onze Chiro, Jeugdhuis Krak en de vele sportclubs, dan zie je dat al deze organisaties draaien op vrijwilligers. Dat is niet alleen nodig om de verenigingen in stand te houden, maar ook om de jeugd bezig te houden, want het zorgt ervoor dat deze dingen toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen. Als men al deze werkkrachten zou moeten uitbetalen, dan zou het lidgeld gewoon niet betaalbaar zijn.”

In de familie

Vrijwilligerswerk en engagement is met de paplepel meegegeven bij de familie Byls. “Het werd aangemoedigd en als normaal beschouwd om zich te engageren als vrijwilliger. De helft van mijn familie zat in de Chiro, bijgevolg kwam mijn vriendenkring uit de Chiro. Het was dus een logische stap om leider te worden. Tevens is mijn broer voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem (GOKA), wat ook vrijwilligerswerk is. Een extra stimulans is natuurlijk het feit dat ik op deze manier iets kan betekenen voor Avelgem.”

Koen Byls ziet de toekomst rooskleurig in. “In tegenstelling tot wat veel generatiegenoten beweren kan ik met zekerheid zeggen dat de jeugd zich met veel plezier nog inzet. Ik ‘jeune’ mij dan ook nog altijd enorm tussen al dat jeugdelijk geweld. Verder zit ik ook nog in de vzw die de gebouwen onderhoudt waar Chiro Avelgem gehuisvest is. Er staat ons als vzw nog een grote uitdaging te wachten met de gebouwen van intussen al meer dan 250 jaar oud. Mijn werk is hier dus zeker nog niet gedaan en dat zal ook niet voor binnenkort zijn.” (JDB)