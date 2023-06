Koekelare huldigt zijn kampioenen

Jan Lievens (schepen van Sport), Guido Wauters (voorzitter Sportraad) en Evelien Denecker (sportfunctionaris) zetten namens het lokaal bestuur heel wat sportploegen en één individuele sporter in de kijker die in het seizoen 2022-2023 een titel behaalden. Dat waren de U11 2B van Apollo Koekelare, de U15 van VV Koekelare, de U14 meisjes van krachtbalclub Durf en Win, minivoetbalclub Douveren (kampioen én bekerwinnaar), de D-ploeg van TTC Koekelare en de heren- en damesploeg van TC De Mote. Tot slot werd ook de 9-jarige Myrthe De Meyere gehuldigd. Ze begon pas recent met atletiek, maar in de Beker van West-Vlaanderen zorgde ze in haar eentje voor 22 van de 60 behaalde punten. En onlangs kroonde ze zich in Roeselare tot provinciaal kampioene in het hoogspringen (1,21 meter), waar ze ook knap vierde werd in het verspringen (3,45 meter). (EV/foto Coghe)