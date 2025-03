Koarle-winnaar Robert Pollin sinds 1978 voorzitter van Wijnendale Sportief: “Al van jongs af zot van de koers”

Robert Pollin (82) heeft de stedelijke trofee voor sportverdienste De Koarle gewonnen en is daar in de zevende hemel mee. De zevende wielerhemel, want zoals hij zelf zegt: “Ik ben al van jongs af zot van de koers”. Eind 1978 is hij voorzitter van Wijnendale Sportief geworden, de wielerclub die hij nu al meer dan 46 jaar leidt.

Robert woont met zijn vrouw Agnes Follet (78) op de hoek van de Steenstraat met de Prosper Moncareystraat. Hij heeft een loopbaan als zelfstandige elektricien, loodgieter en chauffageman achter de rug. In 1964 is hij met zijn zaak gestart en eind 2007 met pensioen gegaan. Hij ging bij de klanten langs, Agnes verkocht in de winkel elektrische apparaten. “We hebben de gouden jaren gekend”, zeggen ze. “En we hebben keihard gewerkt, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

Stagiair bij de profs

Het koppel heeft drie kinderen Rita (57), Stefaan (53) en Chris (49) en zes kleinkinderen. Jongste zoon Chris heeft zowat 20 jaar gekoerst, tot en met de elite zonder contract. Hij kende halfweg de jaren negentig topjaren bij de juniores. “Hij werd toen tweede in het kampioenschap van België en tweede in de Ronde van Vlaanderen”, zegt Robert trots. “Hij had een groot uithoudingsvermogen. Hij is trouwens tweemaal stagiair bij de profs geweest, maar slaagde er jammer genoeg niet in om beroepsrenner te worden. Luca, de zoon van Chris, heeft ook gekoerst, maar hij werd aangereden op training. Meteen was zijn carrière voorbij. Hij had nochtans talent om door te breken.”

Oudste zoon Stefaan is een al even grote wielerfan als zijn vader. Hij is de secretaris van Wijnendale Sportief en vanuit die functie de steun en toeverlaat van voorzitter Robert. De twee dochters van Stefaan zijn beiden samen met, jawel, een wielrenner: Sarah (21) met belofte Gerben Dewinter en Chloë (19) met belofte Gauthier Servranckx. Laatstgenoemde is Belgisch kampioen bij de juniores geweest.

Niet zelf gekoerst

Robert is sinds enkele jaren serieus op de sukkel met zijn gezondheid, maar ook als hij een mindere periode heeft, blijft hij het wielrennen van nabij volgen. “Ik kan niet zonder”, zegt hij. “Ik kan niet meer zo vaak als vroeger ter plekke naar koersen gaan kijken, maar ik volg de grote wedstrijden via de televisie. Hoe ik de microbe te pakken heb gekregen? Als kind heb ik 12 jaar in Eernegem gewoond en bij ons huis bevond zich de aankomstlijn van een lokale koers. Dan mocht ik van mijn moeder op de drempel van de voordeur zitten. Ik keek mijn ogen uit. Naar de man die de geluidsinstallatie bediende, naar de speaker, naar de renners, naar de supporters, enzovoort. Ik wou graag zelf koersen, maar daar stak mama een stokje voor. Het mocht niet. Ze was er flagrant tegen.”

Eind 1978, toen Robert al geruime tijd in Wijnendale woonde, werd hij in opvolging van pionier Jerome Roels voorzitter van Wijnendale Sportief. “De eerste koers onder mijn leiding had in 1979 plaats”, zegt Robert. “Er zouden er nog veel volgen. Ook voor dames én voor cyclocrossers op het gehucht De Sparappel. Nu organiseren we nog jaarlijks een wedstrijd naar aanleiding van Wijnendale-kermis in september: meestal voor elite zonder contract.”

Zwaaien met de vlag

“Dat mijn gewonnen trofee aan Karel Van Wijnendaele gelinkt is, doet me groot plezier. Ik heb Koarle niet persoonlijk gekend, maar heb wel vaak zijn kleindochter Nora Steyaert als omroepster op televisie gezien.”

“De erkenning door de stad, de sportdienst en de sportraad doet me oprecht deugd. Ik heb als voorzitter van Wijnendale Sportief allerlei taken op mij genomen voor het organiseren van onze koersen. Destijds van de geluidsinstallatie ophangen wat een kolfje naar mijn hand was als elektricien tot het zwaaien met de vlag voor de premies en de aankomst. Plus: het ophalen van sponsoring en dergelijke. Zeker nu het moeilijker gaat met mijn gezondheid, ben ik blij dat zoon Stefaan veel van me overneemt. Ook de andere bestuursleden doen hard hun best: Marc Sinnaeve, Tania Bombay, Geert Riviere, Lawrence Bolliou en Yannick Vanderperren. We vormen een hecht team ten bate van de mooiste sport die er bestaat: het wielrennen. Ik zei het al: ik ben al van jongs af zot van de koers.”