Knokke-Heist zoekt tribunemanagers voor carnaval

Voor carnaval zoekt het gemeentebestuur van Knokke-Heist nog enkele vrijwilligers die tijdens de carnavalsstoet op zondagnamiddag 19 februari en dinsdagavond 21 februari de taak van tribunemanager op zich willen opnemen.

Op zondag 19 februari start je taak om 13 uur op de parking op het kruispunt van Westkapellestraat, Bondegenotenlaan en Kursaalstraat in Heist. Na een korte briefing, reserveer je een 30-tal plaatsen voor de genodigden op de publiekstribune. De reservatiekaartjes hiervoor krijg je bij aankomst. Je verwelkomt de genodigden en wijst hen de plaats toe. Tijdens de stoet trek je van elke praalwagen minstens één duidelijke foto, waar ook het karnummer duidelijk zichtbaar is. Na het passeren van de laatste kar, bezorg je ons het fototoestel en zit jouw taak erop. De publiekstribune bevindt zich in de start van de stoet, dus je hebt ook vroeg gedaan.

Op dinsdag 21 februari start je om 18.30 uur aan ‘t Choufke voor de avondstoet. Je krijgt dezelfde taken en trekt ook foto’s van de praalwagens. Na het passeren van de laatste kar, bezorg je het fototoestel terug en zit jouw taak erop. (MM)