Knokke-Heist stelt twee kandidaten Prins Carnaval voor

Zoals elk jaar nodigde de werkgroep carnaval de kandidaten voor Prins Carnaval uit op de vergadering. Schepen Astrid Mestdach mocht twee kandidaten ontvangen: Chris Osaer en Mirjam.

De twee vertelden wat hen drijft om deze uitdaging aan te gaan. Chris Osaer trok al verschillende keren mee in de stoet met de groep de Carnavalkiekens en woonde 12 jaar naast een Heists carnavalscafé. Vandaar de goesting om Prins te worden en om carnaval Heist op de kaart zetten.

Leute en plezier

Mirjam stelt zich voor de derde keer op rij kandidaat. De reden waarom Mirjam opnieuw kandidaat is: omdat ze dit jaar de stoet heeft gemist en die dolgraag ten volle wil meemaken. Haar motto? “Carnaval is leute en plezier en dat moeten we uitstralen.”