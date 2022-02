Knallend feestweekend voor jubileum Chiro De Ginste: “40+1 wordt een knaller”

Chiro De Ginste telt onder leiding van Michiel Beils en zijn team 157 leden. De 40ste verjaardag viel vorig jaar door corona in het water, maar dat wil de Chiro op 11, 12 en 13 maart rechttrekken met een feestweekend in een grote feesttent op de speelweide voor het Chiroheem.

“Het spreekt voor zich dat corona onze vereniging geen deugd heeft gedaan”, opent Michiel Beils. “Toch zijn we erin geslaagd om op zondagnamiddag in de buitenlucht activiteiten te organiseren, waardoor we nooit stil hebben gezeten. Binnen onze rangen waren er ook heel weinig coronabesmettingen. Ik geloof dat nu alle miserie achter de rug is en dat het echte Chiroleven weer kan starten. Zo hebben we tijdens de komende krokusvakantie een krokuskamp gepland en daar kijken de leden hard naar uit.”

Verwacht je op 11, 12 en 13 maart aan een feestdriedaagse van formaat

“Vorig jaar moest een feestjaar worden, want dan bestond de vereniging 40 jaar. Nu doen we er nog een schepje bovenop en 40+1 wordt een knaller van formaat. We zijn met z’n allen heel blij dat we al zo lang standhouden, en dat Chiro De Ginste blaakt van gezondheid. Elk jaar blijft ons ledenaantal stijgen en dat doet deugd.”

Programma

“Gezien er heel veel volk verwacht wordt want ook de oud-leden en -leiders worden uitgenodigd zou ons Chiroheem De Mesang veel te klein zijn. Op de speelweide voor het heem zal een reuzenfeesttent staan. Het wordt een feestdriedaagse op 11, 12 en 13 maart. Op vrijdag 11 maart wordt vanaf 15 uur gestart met een kinderfuif die mag uitlopen tot 16.30 uur. Alle kinderen, ook van buiten De Ginste, zijn welkom. Vanaf 18 uur volgt een dankreceptie voor de oud-leiding (tot 40 jaar) en de kookploegen van het kamp. Vanaf 19 uur is iedereen welkom op onze streekbierenavond.”

“Zaterdag 12 maart staat in het teken van de CD-games. Op een aanpalende weide wordt een soort spel zonder grenzen opgevoerd waarvoor iedereen kan inschrijven. Het volstaat een groepje te vormen en zich vooraf te melden. Na de spelen wordt de feesttent klaargestoomd voor een bruisende muzikale avond met het optreden van twee bands, Pussy Willo om 19.30 uur en Faute Bebdt 22 uur. Na het optreden zal dj Triple R het feest afronden.”

“Zondag 13 maart start met een aperitiefwandeling over vijf kilometer met verschillende hartverwarmende stops. Wie zijn maag voelt rammelen, kan in de feesttent aanschuiven voor een portie friet met stoverij of frikadel, wat 12 euro voor volwassenen en 9 euro voor de kindjes zal kosten.”

“Het feest wordt afgesloten vanaf 15.30 uur met showtime. Tijdens die showtime zal iedere afdeling een dansje uitvoeren. Zo zullen zeven afdelingen, de kookploeg, de leiding en de vzw van de laatste zomerkampen zorgen voor enorme ambiance. Afgesloten wordt er met een dessertbuffet verzorgd door Jonas Bouckuyt.”

