KM Sint-Cecilia Langemark bestaat al meer dan 150 jaar: “Een dorp zonder fanfare is een dood dorp”

Naar aanleiding van Sint-Cecilia huldigde Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Langemark haar verdienstelijke leden. De oudste vereniging van de gemeente bestaat al meer dan 150 jaar, maar doet een oproep naar muzikanten om haar voortbestaan te verzekeren.

Wie op zondagmorgen 26 oktober flarden trompetgeschal en tromgeroffel opving, hoorde geen spoken. Het was KMV Sint-Cecilia Langemark die nog eens door de straten paradeerde. “Dat is een traditie die al vele jaren meegaat”, zegt ondervoorzitter Friede Landerwyn. “Telkens op de zondagochtend na onze feestdag Sint-Cecilia op 23 oktober gaan we rond in het dorp om te spelen in de cafés. Achteraf was er een gezellig etentje in Brasserie M waar ook de verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet werden.”

Gelauwerd

De gelauwerde leden waren Mattis Sinnaeve (5 jaar slagwerk), Roddi Coudron (10 jaar eufonium), David Ghekiere (10 jaar eufonium), Justine Hoornaert (10 jaar saxofoon), Zenon Bekaert (10 jaar trommelaar), Jasper Sissau (15 jaar trompet), Stefaan Gheysen (15 jaar trompet), Jean-Pierre Landerwyn (15 jaar fagot), Kim Vandekerckhove (20 jaar dwarsfluit), Lander Persyn (20 jaar eufonium), Ingrid De Rocker (20 jaar slagwerker) en Friede Landerwyn (30 jaar dwarsfluit). Ook vrijwilligers Carlo Desplenter, Carine Gryson, Marc Vanden Abeele, Joost Vandekerckhove en Ria Cools werden in de bloemetjes gezet omdat ze zich al twintig jaar inzetten voor de vereniging. Volgens diverse bronnen trok in de jaren 1859-1860 een fanfare door de Langemarkse straten. Toen was Raoul Coteau de Patin de eerste voorzitter. In 2010 mocht de oudste vereniging van de gemeente dan ook haar 150ste verjaardag vieren met onder andere een tentoonstelling in het gemeentehuis. Door de Eerste Wereldoorlog gingen de vooroorlogse archieven verloren. Tijdens het interbellum was Isidoor Depuydt de drijvende kracht, na WO II waren de spilfiguren onder meer André Bertier, Albert Lebbe en Roger Van Hoorne, die later de fakkel doorgaf aan dochter Ria Van Hoore. Nu is het kleindochter Friede Landerwyn die als ondervoorzitter mee de touwtjes in handen heeft.

Fijne ervaring

“Op vandaag hebben een 25-tal spelende leden”, vertelt Friede. “Onze jongste leden zijn Ella en Achiel, die in het tweede en derde middelbaar zitten. Ons oudste lid is Hubert Morisse, die in 2020 door corona zijn 55-jarig jubileum in het water zag vallen. Het eerstvolgende lenteconcert hebben we hem dan toch nog kunnen huldigen door het thema Chez Hubert te gebruiken. Sint-Cecilia is gewoon een heel fijne vereniging, met veel vriendschap, leuke activiteiten, jaarlijks muziekweekend in de Barkentijn… Sowieso is samen musiceren iets magisch.” De muzikanten van KMV Sint-Cecilia Langemark repeteren op vrijdagavond in de vroegere jongensschool. Van 19 uur tot 20 uur de trommelaars en de harmonie van 20 uur tot 21.30 uur. “Daarnaast geven we ieder jaar ook heel wat concerten en optredens”, vervolgt Friede. “Ons lenteconcert is ieder jaar een hoogtepunt waar we naartoe werken, maar je hebt ook onze uitstappen naar de kermissen en stoeten. Zo gaan we soms eens gaan spelen in De Panne met onze harmonie. Jaarlijks zijn we ook welkom in Plopsaland voor de Nacht van de Abonnees.”

Oproep

Ten slotte doet Friede nog een oproep aan muzikanten om de harmonie te vervoegen. “We hebben heel veel muzikaal talent in de gemeente, maar we missen ze op vrijdagavond aan de pupiter. Oud-muzikanten bijvoorbeeld die er vroeger inzaten, maar moesten afhaken omdat ze het op een bepaald moment te druk hadden, zijn zeker weer welkom om onze groep te doen groeien. Wie piano of een snaarinstrument speelt, kan in het trommelkorps komen. Want als we moeten stoppen wegens te weinig muzikanten, zou dat toch heel triest zijn. Een dorp zonder fanfare is immers een dood dorp.”