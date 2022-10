KM Hoger Op start met jeugdwerking

Al vele jaren smeken dirigenten van fanfares en harmonieën om nieuwe, jonge en bekwame muzikanten. Overal wordt gestart, maar het is en blijft moeilijk om zo’n jongerenwerking vol te houden. Ook bij KM Hoger Op in Woumen is dat niet anders.

In het verleden werden reeds vele pogingen ondernomen om een eigen jeugdwerking op poten te zetten maar die aanzetten strandden om diverse redenen steeds na een korte tijd. Dit jaar gooit men het bij Hoger Op over een andere boeg. De nieuwe dirigent Stephen Biebuyck maakte de kinderen in de vrije basisschool De Veerkracht warm om stappen te zetten naar kunstacademie Kadens om daar de eerste beginselen van muziek te ontdekken.

Heel wat jongeren zetten de stap en kozen dan resoluut voor een instrument dat bij KM Hoger Op aan bod komt. Er zijn momenteel vier slagwerkers (drie ritmisch slagwerk en één melodisch slagwerk) en vijf koperblazers (twee trompetspelers, één trombone, één saxofoon en één tuba) aan het oefenen.

Sinds september zijn de repetities voor de jongeren gestart. Elke zondag komt men om 10 uur samen in het lokaal van Hoger Op in OC Walnes.

Concert in 2023

Men oefent er een uur onder leiding van Sielke Vanhaelewyn uit Houthulst, die ook organist is in Houthulst en lesgeeft in diverse afdelingen van Kadens in Groot-Houthulst. Men hoopt een eerste afgewerkt nummer – het bekende Sofia – te kunnen brengen op het concert van februari 2023. (SD)