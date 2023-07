KLJ Wingene stoomt zich klaar voor 25ste driedaagse

Het driedaagse feestweekend van KLJ Wingene staat voor de deur. Op het programma, van 7 tot 9 juli, staat een eetfestijn, een Full Pull Party en de unieke Tractor Pulling. De 25ste editie wordt uniek en bijzonder, zegt het bestuur.

“Het feestweekend van onze KLJ is intussen een echte traditie geworden”, vertelt bestuurslid Pieter De Ketelaere.

Bekende deejays

“Dit jaar zijn we aan de 25ste editie toegekomen en het wordt uniek en bijzonder. Op vrijdag 7 juli geven we het startschot met een eetfestijn. Op het menu staat warme beenhesp met frietjes.”

“De dag nadien is het de fuifavond. De Full Pull Party brengt heel wat fuifgangers samen. Bekende deejays zoals dj Dreetn en AjBeats brengen topmuziek. Er zal een rijk gevulde cocktailbar in de feesttent te vinden zijn en tijdens de fuif brengen we speciale acties. Wat die juist zullen zijn, verklappen we natuurlijk niet.”

Nieuwe tractorpulling

Het topevent van hun feestweekend is de Tractor Pulling. Heel wat ronkende voertuigen nemen deel en men verwacht een recordaantal deelnemers.

“De Tractorpulling op zondag 9 juli start om 10 uur en het wordt een speciale editie. We verwachten een 2.000 deelnemers, en dat is heel wat. Verschillende voertuigen strijden samen om de eerste plaats.”

“Nieuw dit jaar is dat we over twee pistes beschikken. Piste één is voor de standaard landbouwtractoren en sporttractoren. Piste twee is bestemd voor specials, jeeps en oldtimers. Ik kan iedereen aanraden om een kijkje te komen nemen, want het loont echt de moeite.”

Domein met feesttent in de Rozendalestraat 76 in Wingene. Laatste updates via de Facebookpagina van KLJ Wingene. Meer info: voorzitter Arno Callens, 0499 87 82 84.